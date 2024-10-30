В Новосибирске растет спрос на покупку автосервисов

Рынок коммерческой недвижимости подвержен сезонности. Например, покупать помещения под общепит и гостиницы в Новосибирской области лучше весной, а автосервисы и помещения свободного назначения — зимой. К таким выводам пришли эксперты «Авито Недвижимости».

По данным экспертов, в холодный период года (осенью и весной) растет интерес к покупке автосервисов. Особенно он увеличивается в период смены зимней и летней резины. Так, в октябре спрос на такие объекты в Новосибирской области в 2,5 раза выше, чем в феврале (самый низкий спрос в году).

Спрос на гостиницы в регионе увеличивается зимой. Например, в декабре их востребованность в 3 раза выше, чем в мае.

Офисные здания чаще покупают в мае. Спрос на их увеличивается на 46% по сравнению с сентябрем. Также в мае увеличивается популярность помещений свободного назначения. Объявления о продаже таких объектов ищут на 47% чаще, чем в декабре.

Летом максимальный интерес проявляется к зданиям, подходящим для размещения предприятий общественного питания. По наблюдениям экспертов, в июле ими интересуются в 2,7 раза чаще, чем в мае.

— Тем, кто желает продать объекты, есть смысл публиковать информацию по нему перед началом высокого сезона — в каждой категории он свой. Покупателям же лучше присмотреться к объектам во время невысокой активности на рынке: объектов в низкий сезон больше, есть время на оценку и сравнение разных вариантов, можно попробовать договориться о скидке за быстрый выход на сделку, — советует руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов.

Количество предложений по коммерческой недвижимости в Новосибирской области за год выросло на 15%. Самый большой рост показали офисы — на 45% и автосервисы — на 35%. Наименьший прирост — в сегменте помещений свободного назначения — на 16%.

Ранее редакция сообщала, что производственно-складская недвижимость резко подорожала в Новосибирске. Цены выросли как на покупку объектов, так и на их аренду.