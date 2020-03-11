Торги по льготному питанию школьников «началки» нужно отыграть до 1 сентября

— На сегодняшний день в городе сохранены все социальные льготы для школьников. Речь идет о детях из многодетных и малоимущих семей, а также детях с ОВЗ. В 2019 году у нас было 49 тысяч таких школьников. Это достаточно большой объем работы. Мы осуществляем его в рамках консолидации бюджета: средств, которые выделяются из бюджета области и города, — рассказал на заседании комиссии по противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами при региональном парламенте начальник департамента образования мэрии города Новосибирска Рамиль Ахметгареев.

— Чтобы выполнить поручение президента и обеспечить всех учеников начальных классов бесплатным горячим питанием, мы уже в июне должны понимать бюджетную составляющую этого процесса. Это необходимо, чтобы провести конкурсные процедуры до 1 сентября 2020 года, — говорит Ахметгареев. — Также нужно рассмотреть вопросы об использовании ресурсов муниципальных комбинатов питания. Совместно с нашими финансовыми структурами мы рассматриваем возможность использования этих средств через комбинаты питания, чтобы ускорить процесс проведения конкурсных процедур там, где речь идет о муниципальных предприятиях.

На 1 сентября 2019 года ожидается, что в начальных классах в школах Новосибирска будут учится около 87 тысяч учеников.

Ранее пресс-служба мэрии в ответ на запрос редакции InfoPro54 сообщала, что на питание детей льготных категорий младших классов из бюджета города Новосибирска в 2019 году выделяются 30,7 млн рублей в год. Согласно постановлению правительства области, предусмотрена возможность доплаты родителей до выбираемого рациона питания, при этом бюджетная часть составляет 60 рублей.

Чиновник также отметил, что возможности пищеблоков школ города существенно отличаются: их проектная мощность варьируется от 50 до 500 мест.

— Каждому руководителю учреждений дано поручение разработать индивидуальную дорожную карту по обеспеченности питания начальной школы. Здесь нам придется пожертвовать разными переменами, чтобы одновременно не делать в столовой столпотворение, — пояснил Рамиль Ахметгареев.

— Если Роспотребнадзор выявляет нарушения по организации питания в пищеблоке, или же мы сами видим, что организация работает некачественно, то рекомендуем руководителю учреждения принять соответствующие меры. Но мы очень аккуратно проходим к образовательным учреждениям, где много лет подряд работает высокоэффективная бригада и вопросы организации питания не вызывают опасений, а качество оказываемых услуг находится на достаточно высоком уровне. Здесь разрушений не нужно, и законодательно эта форма приемлема, — подчеркивает Рамиль Ахметгареев. — Но для руководителя школы организация питания — непрофильная деятельность. Кроме того, при этом школа должна самостоятельно решать вопросы с состоянием пищеблоков, посудой, моющими средствами и т.д.

По данным департамента образования мэрии, сегодня в Новосибирске работают 216 общеобразовательных организаций, в которых обучаются 186 тысяч детей. Ежегодный прирост школьников — 10 тысяч. Из них 142 школы обеспечиваются питанием через аутсорсинг: 85 через муниципальные предприятия, 57 — через 7 коммерческих организаций, 62 организуют питание самостоятельно.

Неудивительно, что в такой ситуации количество школ, самостоятельно организовывающих питание учеников, в Новосибирске постепенно сокращается.

Фото Евгении Серегиной