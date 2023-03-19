Торговая недвижимость Томска подорожала за год на 9%, а офисы и склады ― на 12%.

За 2022 год цены предложения по продаже торговой недвижимости Томска выросли на 9%. Производственно-складские и офисные объекты прибавили за год по 12% к цене продажи. Таковы данные, приведенные компаниями «Отелит» и RID Analytics.

Максимальная цена, по которой продаются торговые помещения, составляет порядка 230 тыс. рублей за 1 кв.м. Однако, основной рост цен пришелся на первые три квартала прошлого года, а в конце года наметилась тенденция к снижению: собственники помещений, объекты которых экспонировались в третьем и в четвертом кварталах, уменьшили цены предложения в среднем на 1,7%.

Арендные ставки в торговом сегменте выросли на 5%, и это также самый слабый рост относительно других видов коммерческой недвижимости ― здесь «подкачал» второй квартал года, в котором средние ставки по свободным помещениям не только не выросли, но даже немного снизились. Это снижение произошло за счет объектов Советского и Ленинского районов. Кроме того, наметилась и тенденция снижения ставок на крупные помещения, площадью более 600 кв.м. При этом, небольшие помещения, расположенные на первых этажах, остаются достаточно дорогими.

― Несмотря на общий прирост ставок за год, на рынке аренды торговых объектов Томска также наметилась тенденция к снижению в конце года: собственники помещений, объекты которых экспонировались и в третьем, и в четвертом кварталах, уменьшили свои ожидания по ставкам в среднем на 2,1%, ― прокомментировала руководитель компании RID Analytics Елена Ермолаева.

Средняя цена предложения по продаже торговых объектов, расположенных на территории Томской области (за границей города Томска и пригорода) более чем в два раза ниже, чем в Томске. Во втором полугодии прошлого года она снизилась на 1,8%, показав по результатам года самую слабую динамику среди сегментов коммерческой недвижимости.

― Несмотря на то, что произошел ценовой рост, в Томске катастрофически не хватает новых проектов, новых земельных участков или возможных проектов к реализации, как и везде. Также наблюдается нехватка «ГАБов» на рынке Томска, хотя существует повышенный спрос на них. В этом направлении мы наблюдаем плавный рост ценового предложения из-за дефицита, ― подытожил директор компании «Отелит» Евгений Бурденюк.

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