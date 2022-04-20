Toshiba Group приостановила приём новых заказов и инвестиции в Россию

Японская электротехническая корпорация Toshiba Group объявила о приостановке приёма новых заказов и осуществлении инвестиций в Россию в связи с ситуацией на Украине, сообщается на сайте компании.

— Мы продолжим следить за ситуацией и очень надеемся на скорейшее прекращение конфликта, — говорится в сообщении. — Toshiba пожертвует в общей сложности 100 миллионов иен Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и некоммерческой организации Japan Platform для оказания гуманитарной помощи пострадавшим.

В корпорации также сообщили, что её выручка от операций в РФ составила около 0,2 % от общего уровня прогнозируемой консолидируемой выручки в минувшем финансовом году, завершившемся 31 марта 2022 года.

На данный момент более трети японских компаний, официально зарегистрированных в России, покинули Россию или приостановили здесь свою деятельность из-за ситуации на Украине. В их числе производитель электроники и аккумуляторов Panasonic, автоконцерны Nissan Motor, Honda Motor и производитель мототехники Yamaha Motor.