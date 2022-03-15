Товары, которые могут исчезнуть из-за санкций

Эксперты, опрошенные «Известиями», рассказали, какие товары могут исчезнуть с прилавков российских магазинов, а какие точно останутся.

Как утверждает партнер Strategy Partners, предоставляющей услуги по разработке бизнес-стратегии, Инна Гольфанд, никакие продовольственные продукты не исчезнут с прилавков, в крайнем случае их заменят поставками из других стран.

— Из базового продовольствия непростая ситуация складывается по фруктам — в России производится около 40% фруктов от общего потребления. В Союзе производителей ягод считают, что в ближайшее время могут сократиться поставки фруктов на российский рынок, поскольку большая их часть ввозится из-за рубежа, — сказала она, отметив, что основными поставщиками фруктов являются страны, которые не присоединились к санкциям.

Также не стоит ожидать рисков в поставках сырья для производства кофе и чая, заверяет ассоциация «Росчайкофе». При этом с прилавков исчезнут напитки от компании PepsiCo, пиво марки Heineken и крупнейших чешских пивоварен, крепкий алкоголь, принадлежащий компании Diageo.

По словам председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрия Янина, с полок магазинов пропадет «самое лучшее в каждой товарной категории», а стоимость российских товаров увеличится.

Кроме того, могут начаться проблемы с поставкой электронной техники, а также доставкой тканей и фурнитуры.

Директор по развитию бизнеса FM Logistic в России Алексей Мисаилов в свою очередь заявил, что часть компаний планирует приостановку поставок в Россию до середины апреля 2022 года, другие ― на три месяца. Однако давать более точные прогнозы в текущей ситуации нереально.