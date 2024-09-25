Трамваи запустят в удаленные районы Новосибирска

— Каждый вид транспорта должен развиваться в городе, тем более в таком как Новосибирск. На самом деле, основной тенденцией, наверное, всё-таки является развитие электрического транспорта. И генеральным планом развития города Новосибирска предусмотрено создание магистрального каркаса именно из рельсовых видов транспорта, который сочетает в себе и городскую железную дорогу, также линии метрополитена и трамвая. Они обладают наибольшей провозной способностью, скоростью, движения и легче обособляются от других видов транспорта, — рассказал в прямом эфире программы «Вести Новосибирск вице-мэр Олег Клемешов.

По его словам, в планах города запустить трамваи к жилмассивам «Радуга Сибири» и «Плющихинский», а также к микрорайону «Клюквенный», строительство которого началось в этом году.

— Это уже ближайшая перспектива, мы начнем создавать проектно-сметную документацию и непосредственно будем иметь возможность приступить к прокладке этих линий, — отметил он.

Олег Клемешов также напомнил, что документами транспортного планирования в городе предусмотрено развитие двух линий метрополитена. Так, предполагается, что Ленинская линия будет продлена вдоль улицы Титова до станции Троллейной и до станции Северной по Красному проспекту. Дзержинскую линию планируется продлить вдоль Гусинобродского шоссе.

Кроме того, в городе планируется продлить 11 из 14 существующих троллейбусных маршрутов (6 маршрутов уже изменены).

Напомним, ранее мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщал, что заключено соглашение о сборке на базе совместного российско-белорусского предприятия ООО «БКМ-Сибирь» в 2024 году 20 трамвайных вагонов новой модели. Первые три вагона уже прибыли в Новосибирск.

В сентябре также объявлены два аукциона на поставку 20 вагонов для «Новосибирского метрополитена». Общая сумма контрактов — более 5 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала, что в октябре мэрия Новосибирска объявит тендер по выбору подрядчика на проектирование метро. На эти цели в бюджете выделено 600 млн рублей.