Рекламодателям

Трамваи запустят в удаленные районы Новосибирска

  • 25/09/2024, 13:49
Автор: Оксана Мочалова
Трамваи запустят в удаленные районы Новосибирска
Развитие рельсового транспорта в городе в приоритете.

— Каждый вид транспорта должен развиваться в городе, тем более в таком как Новосибирск. На самом деле, основной тенденцией, наверное, всё-таки является развитие электрического транспорта. И генеральным планом развития города Новосибирска предусмотрено создание магистрального каркаса именно из рельсовых видов транспорта, который сочетает в себе и городскую железную дорогу, также линии метрополитена и трамвая. Они обладают наибольшей провозной способностью, скоростью, движения и легче обособляются от других видов транспорта, — рассказал в прямом эфире программы «Вести Новосибирск вице-мэр Олег Клемешов.

По его словам, в планах города запустить трамваи к жилмассивам «Радуга Сибири» и «Плющихинский», а также к микрорайону «Клюквенный», строительство которого началось в этом году.

— Это уже ближайшая перспектива, мы начнем создавать проектно-сметную документацию и непосредственно будем иметь возможность приступить к прокладке этих линий, — отметил он.

Олег Клемешов также напомнил, что документами транспортного планирования в городе предусмотрено развитие двух линий метрополитена. Так, предполагается, что Ленинская линия будет продлена вдоль улицы Титова до станции Троллейной и до станции Северной по Красному проспекту. Дзержинскую линию планируется продлить вдоль Гусинобродского шоссе.

Кроме того, в городе планируется продлить 11 из 14 существующих троллейбусных маршрутов (6 маршрутов уже изменены).

Напомним, ранее мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщал, что заключено соглашение о сборке на базе совместного российско-белорусского предприятия ООО «БКМ-Сибирь» в 2024 году 20 трамвайных вагонов новой модели. Первые три вагона уже прибыли в Новосибирск.

В сентябре также объявлены два аукциона на поставку 20 вагонов для «Новосибирского метрополитена». Общая сумма контрактов — более 5 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала, что в октябре мэрия Новосибирска объявит тендер по выбору подрядчика на проектирование метро. На эти цели в бюджете выделено 600 млн рублей. 

Фото Оксаны Мочаловой

386

Рубрики : Бизнес Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : транспорт Трамвай Metro


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNatЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNb1ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNfKЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNpAЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNfQЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNWaЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Юлия Буренкова: Регистрация товарного знака поможет обезопасить бизнес

Юлия Буренкова: Регистрация товарного знака поможет обезопасить бизнес

Защитить свой бренд и избежать неприятных ситуаций с претензиями третьих лиц поможет товарный знак.
Все материалы
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Сбалансированное питание и бесплатный проезд для сотрудников
25/09/24 17:00
Бизнес ПроБизнес
Власти поделились планами по запуску аэроэкспресса в Новосибирской области
25/09/24 16:15
Транспорт
Когда отопление появится в Первомайском районе Новосибирска — неизвестно
25/09/24 15:30
Власть Город Общество
Пост председателя постоянной комиссии в горсовете Новосибирска впервые получила женщина
25/09/24 14:30
Власть Отставки и назначения Политика
Фальшивый брак иностранки и жителя Новосибирска развалила рука правосудия
25/09/24 14:05
Право&Порядок
Антон Бухмин: Лучшая защита деловой репутации — открытая игра на рынке
25/09/24 14:03
Право&Порядок
Трамваи запустят в удаленные районы Новосибирска
25/09/24 13:49
Бизнес Транспорт
Из дошколенка – в туристы
25/09/24 13:12
Общество
В Новосибирске возникли проблемы с вывозом крупногабаритного мусора
25/09/24 13:00
Власть Город Общество
306 семей открыли личные подсобные хозяйства по соцконтракту в Новосибирской области
25/09/24 12:28
Власть
Более 6 тысяч тонн лимонов, имбиря и чеснока были ввезены в Сибирь
25/09/24 12:00
Бизнес ВЭД
Полигоны для подготовки водителей автобусов создадут в Новосибирской области
25/09/24 11:45
Бизнес Транспорт
«Из ада выбраться легче»: на многокилометровые пробки на выезде с Хилокской пожаловались жители Новосибирска
25/09/24 11:32
Общество Транспорт
Мэрию Новосибирска обязали решить проблему со школами в Балластном карьере
25/09/24 11:30
Власть Город Образование
ХК «Сибирь» разгромил «Сочи» со счетом 4:2
25/09/24 11:00
Спорт
В октябре мэрия Новосибирска объявит тендер по выбору подрядчика на проектирование метро
25/09/24 10:45
Власть Город
Экипаж автоинспектора Гусева, оправданного за смерть Векила Абдуллаева, задержал ОМОН
25/09/24 10:25
Право&Порядок
Руководители кредитной организации возглавили рейтинг ТОП-1000 менеджеров РФ сразу в нескольких номинациях
25/09/24 10:25
Финансы
В Новосибирске продолжается строительство логистического комплекса Wildberries
25/09/24 10:00
Бизнес
Кубок губернатора по бильярдному спорту пройдет в Новосибирске
25/09/24 9:30
Общество Спорт
Популярное
Пять человек избили палкой с гвоздями двух мужчин и женщину в Новосибирске
25/09/24 16:30
60 мешков мусора собрали волонтёры под Бугринским мостом Новосибирска
25/09/24 16:00
В трех районах Новосибирска превышена концентрация вредных веществ
25/09/24 15:00
С 30 сентября вход в зоопарк Новосибирска станет бесплатным почти до конца октября
25/09/24 14:00
Кудрявого котенка за 50 тысяч рублей продают в Новосибирске
25/09/24 13:30
Отбросило на дом: три женщины и ребёнок пострадали в лобовом ДТП в Новосибирске
25/09/24 12:32
Новости компаний
Банк Уралсиб в Красноярске стал партнером Всероссийского дня бега «Кросс нации»
23/09/24 9:00
Фаст-фуд, рестораны и гостиницы: где сибиряки все чаще используют кредитную карту
17/09/24 16:58
Банк «Левобережный» увеличил объёмы выдачи кредитов на газификацию в 2 раза
16/09/24 11:26
Банк Уралсиб увеличил выдачи автокредитов в 1,7 раза
16/09/24 9:00
В «Россети Новосибирск» подвели промежуточные итоги подготовки к зиме
12/09/24 13:06
Дмитрий Солнцев: Сбер профинансировал образование сибиряков на миллиард рублей в 2024 году
12/09/24 10:45

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Сентябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска