В октябре мэрия Новосибирска объявит тендер по выбору подрядчика на проектирование метро

Сейчас мэрия Новосибирска запустила проект по приобретению четырех поездов метро. На эти цели из областного бюджета выделено 2.2 млрд рублей.

— Один состав мы приобретаем, а три — берем в лизинг, — пояснил на сессии горсовета мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Он также отметил, что в октябре мэрия планируем объявить конкурс на проектирование Дзержинской линии метрополитена. На эти цели запланировано 600 млн рублей. Кудрявцев также подчеркнул, что пока передача МУП «Новосибирский метрополитен» в ведение правительства региона не планируется. Ранее конкурс планировалось объявить в сентябре.

Напомним, в августе мэрия Новосибирска подписала меморандум о взаимопонимании с проектировщиками метро из Минска ОАО «Минскметропроект». Речь идет о техническом консультировании и выполнении работ инженерно-технического проектирования объектов Новосибирского метрополитена, тоннелей различного назначения, других подземных и надземных зданий и сооружений, прочих инфраструктурных объектов на территории города Новосибирска, поясняли в муниципалитете.

Напомним, в мае на встрече с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсуждали возможность привлечения в Новосибирск проектировщиков и метростроителей из Минска.

В июле стало известно, что Китайская компания China Railway Tunnel Group (CRTG) заинтересовалась реализацией ряда новосибирских транспортно-инфраструктурных проектов, в том числе метро.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска планирует закупить 20 вагонов метро.