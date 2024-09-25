С 30 сентября вход в зоопарк Новосибирска станет бесплатным почти до конца октября

С 30 сентября по 23 октября в Новосибирском зоопарке проходит декада пожилого человека. В этот период вход для пенсионеров — женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 — будет бесплатным.

Чтобы воспользоваться этой льготой, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, например, паспорт или пенсионное удостоверение. Для облегчения ходьбы во время прогулки пожилым людям будут предоставлены скандинавские палочки, которые можно взять напрокат.

Подобные мероприятия в зоопарке проводятся дважды в год.

— Осенняя декада приурочена к Международному дню пожилого человека. Мы проводим декаду, чтобы выразить нашу благодарность и уважение к старшему поколению, — отмечают в зоопарке

Следует отметить, что с 30 сентября в регионе также стартует декада, посвящённая инвалидам. В это время вход в зоопарк для всех групп инвалидов тоже будет свободный, при условии предъявления соответствующего документа.

Ранее редакция сообщала о том, что у дальневосточных леопардов в зоопарке Новосибирска родился малыш.