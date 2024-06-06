Один пассажир скончался после ДТП с трамваями в Кемерове

Следователи и эксперты продолжают устанавливать всех пострадавших пассажиров трамваев, которые столкнулись 6 июня на Логском шоссе.

Сначала у одного трамвая, по предварительным данным, отказали тормоза и он на огромной скорости, теряя на ходу людей, врезался в другой вагон. От удара салоны транспортных средств были сильно искорежены. Многие люди получили травмы и увечья.

― В ДТП с трамваями на Кузбассе пострадали 90 человек, в том числе пятеро детей, 78 доставлены в больницы. Один из пострадавших, к сожалению, скончался, ― сообщил информацию мэр Кемерово Дмитрий Анисимов.

Чиновник лично возглавил оперативный штаб на месте ЧП. На месте работают спасатели, эксперты и оперативная группа. Следователи уже возбудили уголовное дело статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. К расследованию аварии также подключилась прокуратура.