Подписи за остановку нового строительства собирают в жилмассиве Новосибирска

Южно-Чемской жилмассив Новосибирска задыхается в пробках. Об этом уже неоднократно писали СМИ, а жители микрорайона обращались в различные инстанции с просьбой разъяснить, как власти города планируют решать сложившуюся ситуацию.

Пытаясь объехать пробки, многие водители заезжали на улицы частного сектора, разбивая дороги, не предназначенные для такого потока машин. В итоге жители поселка пошли на жесткие меры

На въезде со стороны улицы Петухова на 17, 16, 15, 14 и 13-й Бронные переулки появились столбы с натянутыми на них цепями.

— С понедельника с 6 до 10 утра переулки надо перекрывать. Кто едет первым и видит, что цепь не натянута — натяните, так же и после 10 утра — если едете, и еще натянута цепь — уберите. Цепи натягиваем только в будние дни, — говорится в сообщении в группе поселка. — Если сейчас объездунов с Петухова не будет, то 18-й Бронный сможет двигаться быстрее. Надеемся на это. Блоки и шлагбаум на шиномонтажке и тротуаре на «Разъезде» сделали.

Со стороны Бронной тоже решается вопрос с закрытием цепями переулков в час пик.

— Открыт и продолжается сбор посильных сумм на закрытие второй стороны. Все это обсуждалось и с жителями, и ТОСом, — уточняется в сообщении.

Ранее жители неоднократно жаловались на пробки, которые формируются в часы пик на выезде из Южно-Чемского жилмассива, в том числе из-за нерешенного вопроса с расширением дорожной инфраструктуры, а также затягиванием вопроса с продлением в микрорайон трамвайной линии и открытием станции городской электрички.

Теме транспортной доступности жилмассива было посвящено выездное совещание, в котором принимал участие глава департамента транспорта мэрии Иосиф Кодалаев. Совещание прошло 21 сентября.

По информации редакции Infopro54, сейчас жители Бронныхдо решения проблемы пробок и новых школ . Две школы, работающие на территории микрорайона, перегружены в два-три раза от нормы , а вывозить детей в другие школы затруднительно из-за огромных пробок.

На Южно-Чемском жилмассиве ведут строительство такие компании, как ГК «Дискус», ООО СК «Вира-Строй», ГК «Первый строительный фонд», ГК «Союз», ООО «Элит-Лэнд» и т.д.

Напомним, с осени прошлого года в процесс возведения новостроек в Новосибирске активно вмешивается прокуратура, которая потребовала привязывать возведение домов к созданию социальных объектов — школ и детских садов. Для застройщиков это обернулось появлением в регионе социального взноса. Кроме того, общественники Новосибирска обратились в Генпрокуратуру с просьбой оценить законность выдачи разрешений в городе на строительство жилья без дорог.

Ранее редакция сообщала о том, что в мэрии Новосибирска прокомментировали судьбу скоростного трамвая на ОбьГЭС.