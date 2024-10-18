В Новосибирске 20 октября в последний раз выйдут в рейс дачные автобусы

Два летних маршрута, а именно № 51л «Нижняя Ельцовка – с/о «Отдых-2» и № 77л «ул. Ветлужская – Сады», завершают свою работу для садоводов Новосибирска.

По сообщению мэрии города, автобусы курсировали по этим маршрутам в течение полугода, с 20 апреля 2024 года, каждый день, кроме понедельника.

Кроме того, 20 октября завершится работа автобусов пригородного сообщения с номерами 1702, 1703 и 1705. Расписание движения этих автобусов можно найти на сайте министерства транспорта Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск обновил свой парк троллейбусов в рамках госпрограмм и нацпроекта.