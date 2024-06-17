Важный шаг в большую журналистику: молодые таланты могут заявить о себе в номинации «ПРОба пера»

Межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» дает возможность сделать первый шаг в большую журналистику: студенты профильных факультетов вузов Сибирского федерального округа могут принять участие в традиционной номинации «ПРОба пера».

Премия учреждена полномочным представителем Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе в 2017 году и остается популярной среди будущих профессионалов медиаиндустрии. За эти годы победу в номинации одержали 14 начинающих авторов. «ПРОба пера» позволяет молодым талантам заявить о себе на самом высоком уровне и перенять опыт более опытных коллег из соседних регионов.

Сибирский региональный информационный центр ИТАР-ТАСС («ТАСС-Сибирь») на протяжении многих лет выступает информационным партнёром Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО». Для победителей номинации «ПРОба пера» агентство уже традиционно вручит специальный приз – сертификат на обучение в Академии новостей ТАСС.

«В этом году информационному агентству России ТАСС исполнилось 120 лет. На протяжении многих лет наши авторы доказывали, что умеют работать в разных условиях. Мы как агентство заинтересованы в том, чтобы свой накопленный опыт и профессионализм передавать и новым поколениям журналистов», – отмечает директор Сибирского регионального информационного центра «ИТАР-ТАСС» («ТАСС-Сибирь») Динара Хисматулина.

Академия новостей ТАСС – это уникальный центр дополнительного образования, созданный на базе информагентства. В распоряжении её слушателей опыт нескольких поколений журналистов ТАСС и передовые разработки в области цифровых технологий. Учебные программы академии разрабатываются специально для журналистов, контент-менеджеров, сотрудников пресс-служб и подразделений по связям с общественностью.

К участию в конкурсе «Сибирь.ПРО» допускаются работы студентов факультетов учебных заведений Сибирского федерального округа, готовящих специалистов для средств массовой коммуникации и юнкоров, пробующих свои силы в печатных и электронных СМИ: опубликованные и неопубликованные материалы, а также видео- и аудио сюжеты, как вышедшие в эфир, так и созданные специально для участия в конкурсе по темам всех номинаций проекта.

В рамках девятнадцатого Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» продолжается прием заявок. Принимаются работы, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года. Подробнее ознакомиться с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.