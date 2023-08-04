Трамвайные остановки с венскими платформами появятся в Новосибирске

В рамках нацпроекта “Безопасные и качественные дороги” на улице Учительской в Новосибирске появятся трамвайные остановки нового типа — венские. Это такая конструкция, когда посадочная платформа возвышается над дорожным полотном. Смысл таких инноваций прост: автомобилисты, въезжая на платформу, будут вынуждены снижать скорость, что сделает более безопасными посадку и высадку пассажиров. Подобной технологии в нашем городе еще не было.

—Мы приступили к капитальному ремонту ул. Учительской. Изначально в перечне нацпроекта значилось 17 объектов, однако министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области приняло решение увеличить их количество до 23. Таким образом, шесть объектов из муниципальной программы перешли в нацпроект. В их числе и этот участок. Ремонт будет комплексным, он затронет не только проезжую часть, но и тротуары, перекрестки, пешеходные зоны. В прошлом году приступили к ремонту трамвайной линии, половину путей заменили, в этом году работу продолжим. Кроме того, в планах – установить камеры фиксации нарушений правил дорожного движения, чтобы решить проблему брошенных автомобилей вдоль улицы, — рассказал мэр Анатолий Локоть.

Завершить реконструкцию планируется 30 сентября 2023 года.

По данным «Управления дорожного строительства», на сегодня уже выполнены работы по фрезерованию, идёт укладка выравнивающего слоя, приступили к монтажу новых бордюрных камней.