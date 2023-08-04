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Общественники готовы передать мэрии Новосибирска около 300 животных из приюта (видео)

  • 04/08/2023, 18:14
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Общественники готовы передать мэрии Новосибирска около 300 брошенных животных из приюта
Их выселяют со старой площадки, а на новую предлагают заходить через аукцион.

На заседании земельной комиссии мэрии Новосибирска 3 августа был рассмотрен вопрос о выделении земельного участка для предоставления его под приют для животных. Участок расположен в промышленной зоне Первомайского района на ул. Приграничной. Его площадь — 14982 кв. м. Предложение было одобрено, однако предоставлять участок планируют через аукцион.

Как пояснила Infopro54 директор приюта «Бумеранг добра» Ольга Иванова, инициатором проекта была возглавляемая ей организация. Сейчас приют «Бумеранга добра» находится в Калининском районе на улице Игарская на площадке 1800 кв. м. В приюте проживают 218 собак и 57 кошек. Рядом строится многоэтажный дом, который вскоре будет сдан в эксплуатацию, — и собственникам вряд ли понравится такое соседство, говорит собеседница редакции.

— С 2015 года мы просим предоставить нам участок, подходящий под организацию приюта. В 2020 году мэрия нашла нам площадку в Первомайском районе. Там много пространства не только для размещения приюта, но и для выгула животных, плюс мы не будем беспокоить соседей. Но до сих пор не получается решить вопрос о передаче участка общественной организации, — комментирует Ольга Иванова. — 3 августа стало известно, что площадка будет передаваться через аукцион. На наш взгляд, это странно, так как у общественной организации, существующей на пожертвования, просто нет средств на участие в аукционе.

По ее словам, чтобы просто перевести приют с Игарской на Приграничную, сегодня необходимы около 3 млн рублей. На эти средства можно будет установить времянки для волонтеров, а также вольеры для животных. Если строить приют в соответствии с требованиями федерального законодательства, то для этого нужно около 15 млн рублей.

— Возможно, мы смогли бы найти меценатов для организации работы приюта, сначала в лайт-варианте, но этот вопрос тормозит отсутствие решения о передачи земли. Ситуацию с содержанием приюта осложняет и тот факт, что после начала спецоперации большинство волонтеров, которые нам помогали, переключились на поддержку ребят на фронте. То есть мы получаем деньги по остаточному принципу, просим помощи от неравнодушных людей через соцсети, вкладываем свои деньги. Содержать животных стало очень тяжело, а в таких условиях нужно найти еще деньги на аукцион, — рассказывает Ольга Иванова. — Сейчас мы снова будем писать письма губернатору, президенту. Если никакой поддержки не будет, то мы передадим животных государству, которое фактически и должно о них заботиться: забирать с улиц, лечить, стерилизовать, пристраивать. Как я уже говорила, речь идет о почти 300 животных. У нас практически все возможности уже исчерпаны.

Собеседница редакции не исключила, что регионы и муниципалитеты не вкладывались в организацию приютов, так как ждали, что в рамках федерального закона № 498 «Об ответственном обращении с животными…» получат возможность усыплять бродячих животных. Но на федеральном уровне это решение не было согласовано.

— У нас критическая ситуация. К нам постоянно приходят приставы, требующие выселения приюта с Игарской. Мне, как директору общественной организации, каждые три месяца приносят штрафы за систематическое неисполнение судебного предписания на 50 тысяч рублей. Сейчас встает вопрос о возбуждении в отношении меня уголовного дела за систематическое неисполнение предписания, — подчеркивает Ольга Иванова. —  К нам приходят проверяющие, которые требуют, чтобы корма, которыми мы кормим животных, были сертифицированы, чтобы мы правильно дезинфицировали помещения и места содержания животных. А по факту всем на них наплевать.

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Ранее редакция сообщала о том, что весной 2023 года в Новосибирске планировали приступить к строительству приюта для беспризорных животных на 250 собак и 50 кошек. В 2021 году под эти цели был определен земельный участок в промышленной зоне, на территории, прилегающей к Толмачевскому шоссе, площадью около 2,5 га. Участок покрыт древесно-кустарниковой растительностью. Он согласован с Управлением ветеринарии Новосибирской области на предмет отсутствия в санитарно-защитной зоне объекта по производству и хранению пищевой продукции. Предварительная стоимость всех работ в ценах 2022 года составляла 80-100 млн рублей.

В мае 2023 года стало известно, что объект может быть заморожен из-за отсутствия финансирования.

По информации мэрии, на территории Новосибирска обитают около 15 тысяч особей животных без владельцев. Треть из них прошли процедуру стерилизации. Все действующие в Новосибирске приюты переполнены. МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных» может разместить одновременно до 100 особей.

Ранее редакция сообщала о правилах содержания животных и нужно ли это решение согласовывать с соседями. 

Фото и видео предоставлены Ольгой Ивановой

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Приют для животных Ольга Иванова волонтеры Новосибирска Бумеранг добра


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