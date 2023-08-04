Виртуальные транспортные карты появились в Новосибирске

В Новосибирске пассажирам общественного транспорта стала доступна новая опция — рассчитываться за проезд с помощью транспортной карты в смартфоне. Этот проект запустили «Пассажиртрансснаб» и система «Электронный проездной – Новосибирск».
Электронной картой можно теперь расплатиться на наземном транспорте и в метрополитене. В подземке для удобства пассажиров такую возможность сделали на двух крайних турникетах, которые расположены рядом с контролером.
«Пассажиртрансснаб» поделился инструкцией, как стать обладателем электронной карты.
— Стать владельцем мобильного телефона на базе Android.
— Установить мобильное приложение «Транспортная карта».
— Зарегистрироваться в приложении.
— Выпустить виртуальную транспортную карту и активировать ее.
— Виртуальная транспортная карта выпускается бесплатно, при активации ее нужно пополнить на 100 рублей, которые можно использовать для оплаты проезда. Пополнение доступно прямо в приложении, как и просмотр баланса и истории поездок.
Оплатить проезд виртуальной картой просто – разблокируйте свой смартфон и поднесите его к терминалу, если на экране смартфона появилась надпись: «Успешно», то оплата прошла, — проинструктировали в муниципальном учреждении.
Фото: Infopro54
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