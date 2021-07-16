Транспортная развязка на Одоевского станет началом еще одного моста через Обь

Строительство транспортной развязки по Старому шоссе на пересечении с улицей Одоевского в Первомайском районе Новосибирска может войти в список проектов, которые регион представит в Москву на получения федерального финансирования в рамках инфраструктурных кредитов. Об этом шла речь на сегодняшнем совещании на объекте, сообщила пресс-служба правительства. Напомним, развязка вошла в перечень проектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры, необходимых для развития новосибирского научного центра, утвержденный постановлением правительства региона в ноябре 2020 года. Она необходима для увеличения пропускной способности Бердского шоссе и сокращения времени в пути от новосибирского Академгородка до аэропорта «Толмачёво». Транспортная развязка позволит ликвидировать одноуровневый переезд с магистральной железнодорожной линией и обеспечит перспективный выход на мост через р. Обь в Матвеевском створе.

Проектная документация на строительство развязки была разработана в 2014 году, в настоящее время мэрией Новосибирска планируется корректировка проекта, выполняется подготовка конкурсной документации. При поддержке федерального финансирования данные работы возможно выполнить в 2022-2024 годах. Предварительная стоимость строительно-монтажных работ – 5,9 млрд рублей.

В список претендентов на получение инфраструктурных проектов также может попасть транспортная развязка на пересечении улицы Большевистская и улицы Восход на въезде на Октябрьский мост.