В водоемах области стало больше пеляди

За первое полугодие 2021 года рыбохозяйственные организации региона увеличили объемы зарыбления водоемов и выловили более 4 тысяч тонн рыбы, превысив добычу более чем на 25 % в сравнении с первым полугодием прошлого года. По объемам зарыбления в Новосибирской области лидирует пелядь.

— Это не аборигенный вид рыбы для наших озер, в природе она водится гораздо севернее, но благодаря современным технологиям инкубации икры и получения рыбопосадочного материала, мы имеем возможность обеспечивать этой ценной сиговой рыбой наших новосибирских потребителей, — поясняет министр сельского хозяйства Евгений Лещенко. — Пелядь достаточно быстро набирает вес и уже этой осенью рыбоводы произведут облов водоемов, которые зарыблялись весной.

В первой половине года в составе улова преобладают такие виды рыбы как карась, сазан, окунь, щука, судак. На сегодняшний день более 200 организаций региона занимаются промышленным рыболовством и товарным рыбоводством и их количество с каждым годом растет. Основная промышленная добыча рыбы идет в крупных озерах — Чаны, Сартлан.

В 2020 году в регионе было выловлено 11,7 тысяч тонн рыбы: пеляди — 977 тонн, товарной рыбы, выращенной рыбоводами, — 1 520 тонн, объемы промышленного вылова за 2020 год составил более 10,2 тыс. тонн.