Транспортные полицейские вернули пассажиру аэропорта Толмачево украденные 100 тысяч рублей

Авиапассажир из Приморского края обратился к сотрудникам полиции в аэропорту Толмачево и сообщил о пропаже ста тысяч рублей. Мужчина рассказал, что забыл в туалетной комнате бизнес-зала поясную сумку с деньгами. Когда он вспомнил о ней и вернулся, то денег не обнаружил, сообщили в группе МВД Медиа.

По камерам видеонаблюдения транспортные полицейские установили, что деньги взял 37-летний транзитный пассажир из Ямало-Ненецкого автономного округа, летевший до Иркутска. Мужчина рассчитывал забрать украденные деньги на обратном пути, и спрятал их в другом туалете.

В Иркутске подозреваемого задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Деньги были возвращены их законному владельцу.

Ранее редакция сообщала, что дорогой планшет вернули авиапассажиру в Новосибирске.