Российские ученые кардинально решили проблему депрессии

Работа отечественных ученых может по праву считаться прорывной. Опубликована она в авторитетном журнале в области нейропсихофармакологии — ACS Chemical Neuroscience. Следует отметить, что за всю его историю существования журнала в нем удалось напечататься всего шести авторам из нашей страны, передает издание «РГ».

Что касается темы исследования, ею стала депрессия, проблему которой эксперты предложили решать кардинальным способом.

В норме у здорового человека должен быть определенный профиль медиаторов, среди которых — дофамин, отвечающий за чувство удовольствия, серотонин, участвующий в регулировании моторных и когнитивных функций, а также норадреналин — один из медиаторов бодрствования. И если этот самый профиль утрачивает баланс, это неумолимо приводит к депрессии. В таком случае задача всех антидепрессантов — вернуть профиль в оптимальное состояние.

Авторы научной разработки предложили революционный подход к лечению депрессии и связанной с ней деменцией. Его суть, по словам руководителя разработки, завлабораторией биомедицинской химии ФИЦ Биотехнологии РАН Вадима Макарова, заключается в воздействии не на отдельные нейромедиаторы, а на их «базу», своеобразный центр управления, где они все рождаются.

— Это так называемое голубое тело мозга, с которым связаны все его участки, — говорит Макаров. — Мы активируем в нем определенный фермент — тирозингидроксилазы, а уже он запускает синтез всех остальных нейромедиаторов. Так их профиль возвращается в норму.

Таким образом, получается, что речь идет об универсальном антидепрессанте на все варианты болезни. Это виндебуранол — природное вещество, известное науке.

Российским ученым первым удалось описать его действие и продемонстрировать, как он может победить депрессию.

В настоящее время препарат уже прошел испытание на мышах, тем самым повысив у них содержание нейромедиаторов и снизив симптомы депрессии.

Вадим Макаров отметил, что сам по себе виндебуранол это только начало пути в создании будущего антидепрессанта. Ожидается, что препарат станет гораздо эффективней всех своих предшественников.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы все чаще впадают в депрессию.