Травмоцентр-долгострой начал принимать тяжелых пациентов после ДТП в Новосибирске

В Новосибирске начал работать операционно-реанимационный корпус больницы № 34. В травмоцентре I уровня будут оказывать помощь получившим травмы в ДТП, и пациентам с инфарктами и инсультами.
Ранее такие центры были только в областной больнице и горбольнице № 1.
— В новом корпусе 7 операционных, отделение реанимации на 24 койки, диализный зал, приемный покой, клиническая лаборатория и диагностическое отделение с МРТ, УЗИ, рентгеном, эндоскопическим оборудованием. Всего в новый корпус куплено 2450 единиц медицинского оборудования, — рассказали в новосибирском Минздраве.
Строительство корпуса началось в далекие 90-е, но вскоре работы встали. Много лет здание стояло с единственным каркасом нижних этажей. Стройку возобновили три года назад по распоряжению главы региона Андрея Травникова.
— Завершён известный долгострой. Многим не верилось, что его когда-нибудь достроят, — отметил губернатор Новосибирской области во время проверки готовности травмоцентра к началу работы.
Ранее редакция сообщала о том, что в Кольцово клиническая больница №1, которая специализируется на реабилитации детей и взрослых с поражением ЦНС, получила новое оборудование.
Фото: пресс-служба Минздрава Новосибирской области.
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