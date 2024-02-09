Травмоцентр-долгострой начал принимать тяжелых пациентов после ДТП в Новосибирске

В Новосибирске начал работать операционно-реанимационный корпус больницы № 34. В травмоцентре I уровня будут оказывать помощь получившим травмы в ДТП, и пациентам с инфарктами и инсультами.

Ранее такие центры были только в областной больнице и горбольнице № 1.

— В новом корпусе 7 операционных, отделение реанимации на 24 койки, диализный зал, приемный покой, клиническая лаборатория и диагностическое отделение с МРТ, УЗИ, рентгеном, эндоскопическим оборудованием. Всего в новый корпус куплено 2450 единиц медицинского оборудования, — рассказали в новосибирском Минздраве.

Строительство корпуса началось в далекие 90-е, но вскоре работы встали. Много лет здание стояло с единственным каркасом нижних этажей. Стройку возобновили три года назад по распоряжению главы региона Андрея Травникова.

— Завершён известный долгострой. Многим не верилось, что его когда-нибудь достроят, — отметил губернатор Новосибирской области во время проверки готовности травмоцентра к началу работы.

Ранее редакция сообщала о том, что в Кольцово клиническая больница №1, которая специализируется на реабилитации детей и взрослых с поражением ЦНС, получила новое оборудование.