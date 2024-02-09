Тренд на «готовую еду» формируется в общепите Новосибирска

За прошедший год в Новосибирске вырос спрос на «готовую еду».

По Сибири объемы продаж в денежном выражении в этом сегменте выросли почти на треть.

— Сегодня, по данным картографических сервисов, Новосибирск является одним из лидеров по количеству кафе и ресторанов, которые занимаются доставкой блюд. На 100 тысяч жителей у нас приходится 1724 таких заведений. Это третий показатель в стране среди городов-миллионников, — подчеркнула Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

В пресс-службе Сибирского ГУ Банка России подчеркивают, что из-за нового тренда по всей Сибири курьеры вошли в топ высокооплачиваемых работ.

Также отмечается, что гастрокорт в Новосибирске опередил по количеству концепций столичные заведения.

Ранее редакция сообщала о том, что ресторатор из Якутска откроет грузинский ресторан в Новосибирске.