Новосибирск находится в конце рейтинга качества жизни Numbeo

Онлайн-база Numbeo опубликовала новый рейтинг городов по уровню качества жизни. При составлении списка учитывались различные социально-экономические факторы, включая покупательную способность, уровень загрязнения окружающей среды, доступность жилья, стоимость жизни и т. д.

Новосибирск находится на 72 месте в рейтинге и завершает его — 83,7 балла.

Судя по рейтингу, в Новосибирске высокие индексы загрязнения — 69,07, времени пути в пробках — 41,34 и соотношения цен на недвижимость к доходу жителей — 15,14

Индексы здравоохранения и безопасности обозначены как умеренные — 56,91 и 52.08 соответственно. Климатический индекс — низкий: 16,14. Очень низкие индексы покупательной способности населения — 35,76 и индекс стоимости жизни — 30,3.

Сервис позволяет сравнивать качество жизни в разных городах. К примеру, Екатеринбург находится на ступеньке выше Новосибирска с индексом качества жизни — 93. В городе высокий уровень загрязнения — 72,17. При этом такие индексы как безопасность (53,51), здравоохранение (52,31), время в пути на дорогах (37,48), климатический индекс (21.33), соотношение цены недвижимости к доходу (9,93) оцениваются как умеренные. Индекс покупательной способности, как низкий — 45.52. Индекс стоимости жизни, как очень низкий — 31,81.

В целом из российских муниципалитетов самую высокую строчку занял Нижний Новгород — 39 место. Москва расположилась только на 59-й позиции (119,9 балла), Санкт-Петербург — на 64-й (106,8 балла).

Возглавляют рейтинг Гаага (215,2), Роттердам (205), Люксембург (200).

Numbeo — сербская краудсорсинговая онлайновая база данных о предполагаемых потребительских ценах, ценах на недвижимость и показателях качества жизни. Веб-сайт был основан в апреле 2009 года бывшим сотрудником Google Младеном Адамовичем, чтобы пользователи могли обмениваться и сравнивать информацию о стоимости жизни между странами и городами. Сервис использует записи посетителей (отзывы и мнения) о стоимости жизни, покупательной способности, загрязнении окружающей среды, уровне преступности, климате, качестве системы здравоохранения и времени в пути.

По данным Новосибирскстата, на июнь 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата на одного работника в регионе составляла 58510 рублей.

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