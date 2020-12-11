Пандемия сделала россиян внимательными инвесторами

К одним из самых важных Регина Дзикавичюте, территориальный директор ИК «Фридом Финанс», относит тот факт, что все больше людей начинают осознавать необходимость формирования ликвидной финансовой подушки безопасности.

Инвестиционный портфель — образ жизни

— Регина Болесловасовна, каковы результаты деятельности вашей компании в Новосибирске, Сибири в 2020 году? Как изменился портфель ваших клиентов?

— Во-первых, в декабре 2020 года исполнилось три года с того момента, как наша компания открыла свой офис в Новосибирске. Сейчас мы вышли на этап хорошей узнаваемости бренда — нас знает практически весь город. Для этого мы проводили акции и бизнес-завтраки для клиентов, привозили первых лиц компании, которые реально управляют инвестиционным портфелем, проводили большие мероприятия — Tesla-тур и т.д.

Во-вторых, у нас изменился канал привлечения клиентов. На первое место вышли рекомендации. В 2020 году этот канал сработал наиболее эффективно. Клиентам нравится тот факт, что акции Freedom Holding Corp., частью которого является инвесткомпания «Фридом Финанс», торгуются на NASDAQ и на бирже Санкт-Петербурга. Кроме того, у нас в новосибирском офисе сложилась отличная команда — это единомышленники и профессионалы, которые любят свою работу, каждый сотрудник вкладывается в общее дело, и мы осознаем ценность друг друга. В Новосибирске «Фридом Финанс» потеснил старых игроков рынка и сделал себе репутацию!

В-третьих, у нас изменился клиент и сумма входа в инвестиционный портфель. Если раньше сумма на открытие розничного счета составляла около 10 тысяч долларов, то в 2020 году выросла в несколько раз. И это, как правило, был первый транш. Большая часть клиентов в течение года пополняла свой счет 3-4 раза. Судя по цифрам, можно понять, что в структуре клиентов в 2020 году также произошли изменения. Сейчас это более состоятельные люди, имеющие опыт работы на фондовом рынке с кем-то из наших коллег.

В-четвертых, уже много лет я говорю о том, что инвестиционный портфель — это образ жизни. Пандемия в очередной раз это показала, и люди наконец осознали, что самое нужное — это здоровье, оптимизм и финансовая подушка безопасности, к которой можно обратиться в любой момент: продать, вывести наличные деньги, пополнить, заплатить за продукты, лечение, связь и т.д. Я вижу, что люди стали внимательно изучать свои потребности, идет оптимизация активов, которые оказались неэффективны: недвижимость, счета в банках, золото. Больше внимания стали уделять тем активам, которые можно в любой момент превратить в деньги и заработать на этом. Снижение ставок по депозитам, введение налогов, выровнявших их с облигациями, распространение ИИС (брокерский счет с налоговыми льготами), рыночные механизмы, подталкивающие частных инвесторов на фондовый рынок — все это привело к тому, что от менее 4 млн счетов на Мосбирже в декабре 2019 года мы пришли к концу этого года c более чем 8 млн счетов, а в ближайшей перспективе число частных инвесторов может вырасти и до 10-15 млн.

В целом, на мой взгляд, 2020 год стал уникальным для мирового фондового рынка. Это очень динамичный год: начался с роста, потом пришли панические распродажи в марте на фоне пандемии, затем стремительное восстановление, и вот мы увидели в ноябре настоящее «бычье» ралли с новым историческим максимумом по индексу S&P 500.

Наш базовый сценарий по российскому рынку предполагал достижение 3200 пунктов по индексу Московской биржи, и он оправдался. Индекс пошел выше 3600 пунктов, не исключаем, что в декабре достигнет 3800 пунктов.

Очевидно, что пандемия внесла неожиданные коррективы, вызвав сильнейшую за 11 лет встряску фондовых рынков. Но в итоге кризис породил новые инвестиционные возможности. Американский рынок сумел обновить максимум, индекс Мосбиржи близок к этому. Год стал одним из лучших для инвесторов. Кто не поддался панике, получил в марте невероятную возможность купить перспективные акции по привлекательной цене — и к осени уже заработал по портфелю минимум 25–30% в долларах.

Этот год показал и то, что в мировой экономике уходит доминанта сырьевого и финансового секторов— и действительно наступила эпоха главенства технологических компаний. Сегодня шесть из десяти самых дорогих компаний по капитализации в мире — это IT-гиганты. Они выигрывают не только из-за пандемии и карантина — за ними будущее, это долгосрочный тренд, поэтому растут их фундаментальные показатели, обновляют максимумы их акции. На технологический сектор приходятся 27% всей прибыли предприятий в индексе S&P 500 (по данным на конец третьего квартала 2020 года). В пандемию IT-сектор стал «защитным», поскольку оказался менее восприимчив к снижению экономической активности в мире, а продукты и услуги «хай-теков» стали более востребованы при удаленной работе и самоизоляции. Выплаты американцам дополнительных пособий разогнали отдельные акции, особенно в сегменте онлайн-коммерции.

— Анализировали ли вы, куда перекладываются клиенты, когда выходят из «тяжелых» активов?

— Если у клиента ранее не было опыта работы с ценными бумагами, то они начинают работать с позиции консерватора, выбирая рублевые облигации. Но проходит совсем немного времени, клиенты изучают, как работает рынок ценных бумаг, как выглядит отчет от брокера, как можно пополнять счет и выводить с него деньги, они получают информацию от аналитиков компании, видят результаты последних сделок — и подход меняется. Для диверсификации портфеля в него добавляются разные финансовые инструменты в разных валютах, облигации и акции, часть позиций страхуется от падения — это обеспечивает его устойчивость. Клиент зарабатывает не на одной идее — портфель приносит постоянный доход, решая задачу по обеспечению финансового благополучия инвестора. Кстати, все биржевые инструменты нашей компании имеют достаточно короткий инвестиционный срок.

— С какими вызовами вы столкнулись во время пандемии? Какие ключевые выводы вы для себя вынесли из коронавирусной экономики?

— Кризис — это возможность действовать по-новому, новые возможности. На биржу в этом году вышли десятки миллионов новых инвесторов по всему миру, которые обеспечивают приток ликвидности и способствуют росту котировок акций. Россияне не остались в стороне — число брокерских счетов на Мосбирже удвоилось в этом году и уже превышает 8 млн. Наша клиентская база в России выросла почти до 84 тысяч человек (по итогам ноября). Акции стали альтернативой банковскому вкладу, ставки по которому уже не спасают сбережения от инфляции. Россияне выводили деньги с депозитов и шли на фондовый рынок. В октябре, по данным ЦБ, объем срочных банковских депозитов сократился на 496 млрд рублей — это рекорд с марта, когда граждане вывели около 315 млрд.

Что касается удаленной работы, то «Фридом Финанс» оказался достаточно подготовлен к локдауну — счета и до этого уже открывались удаленно, а инвесторы могли покупать и продавать разные финансовые инструменты через торговые программы и приложения в смартфоне. У нас есть своя программа Tradernet, а также онлайн-магазин акций Freedom24.

Лидеры пандемийного периода

— Оправдались ли прогнозы ваших экспертов по доходности инструментов инвестирования средств? В какие инструменты вложения оказались наиболее удачны?

— Год был, несомненно, очень волатильным и слабо предсказуемым. Но сейчас уже мы можем сказать, что он прошел удачно, и многие наши инвестиционные идеи сработали раньше запланированного срока из-за очень быстрого восстановления фондовых площадок на фоне масштабных и беспрецедентных мер монетарной и фискальной поддержки. Как я уже сказала, наши инвестиционные идеи обновляются в среднем каждые две недели. Мы быстро адаптировались к меняющейся реальности и конъюнктуре рынка и в разгар кризиса предлагали покупку акций, которые могут выиграть от пандемии. К примеру, покупали бумаги компании DocuSign, которая разрабатывает решения по электронному документообороту. С момента публикации идеи акции выросли на 180% — до $217.

Что касается технологического сектора, то акции Apple выросли на 80% c начала года и на 114% от минимумов марта, выручка компании за последний отчетный квартал превзошла ожидания и составила $64,7 млрд, спрос на новые iPhone — ажиотажный. Бумаги Alphabet с марта дали доходность 70%, компания показывает стремительный рост выручки облачных сервисов Google Cloud с темпом выше 40%. Ежедневная аудитория социальных сервисов Facebook (сам FB, Instagram, WhatsApp) увеличилась с начала 2020 года с 2,26 до 2,54 млрд человек, акции компании в плюсе на 90% с минимумов года. Netflix, еще один бенефициар самоизоляции, прибавил на 63% с начала года, за три квартала стриминг-сервис увеличил количество подписчиков на 28 млн человек.

Можно отметить технологического гиганта Amazon (AMZN), годовая цель по которому сработала всего за месяц (акции прибавили 82% с начала года). Благодаря ультрамягкой монетарной политике удачной оказалась покупка ETF, привязанного к динамке золота, — iShares Gold Trust (IAU). За 2020 год рост котировок золота составил почти 20%.

Также в течение года отличились компании в e-commerce (акции Farfetch выросли более чем в три раза) и технологическом секторе (Zendesk, Salesforce). Всех их компании объединяет устойчивость перед лицом коронакризиса, уверенные долгосрочные перспективы роста бизнеса.

В этом году в целом вырос интерес к иностранным акциям. На Мосбирже были запущены торги бумагами самых крупных эмитентов США. Лидерами роста остаются технологические компании. Apple, Google, Microsoft, Netflix, Amazon и другие корпорации позволили посаженному на карантин миру продолжить работать, учиться, заказывать различные товары, общаться с близкими, посещать, пусть и виртуально, лучшие музеи и театры. В ноябре бумаги IT-компаний, и так выросшие почти вдвое после мартовского падения, продолжили рост. Приобрести акции всех этих компаний разом можно с помощью биржевого падевого инвестиционного фонда «Лидеры технологий» (тикер МТЕК на Московской бирже). В него входят бумаги корпораций, имеющих листинг на американском фондовом рынке и капитализацию более $50 млрд. Доля каждой компании в портфеле БПИФа не превышает 10%, что обеспечивает максимальную диверсификацию. Этот фонд начал торговаться на бирже осенью 2019 года и занимает в рейтинге Investfunds первое место по доходности за год среди всех открытых и биржевых ПИФов (рост бумаг фонда составил более 82%).

Одно из главных событий года — бум IPO на глобальном рынке. Сотни новых компаний вышли на биржи США, это и технологические сервисы, и бизнесы в сфере медицины, биотехнологий, фарме. Надеюсь, что это станет трендом, а не эпизодом, и в 2021 году фондовый рынок пополнится новыми инструментами. Неудивительно, что «Фонд первичных размещений», запущенный ИК «Фридом Финанс» вместе с управляющей компанией «Восток-Запад», стал лучшим закрытым фондом на рынке в этом году — средние ежедневные объемы торгов бумагами этого ЗПИФа на Мосбирже превышают 400 млн рублей. «Фонд первичных размещений» со старта торгов 23 июля 2020-го уже принес инвесторам 90% прибыли — котировки выросли с 930 рублей до 2100 рублей сейчас. Он также торгуется с сентября на Санкт-Петербургской бирже в долларах (тикер FIPO), что дает дополнительную защиту от снижения курса рубля. В ЗПИФ входят рекомендованные аналитиками «Фридом Финанс» IPO. Так, сейчас в составе фонда находятся такие недавно вышедшие на рынок США компании: Prelude Therapeutics — фармацевтика (рост с момента размещения на 166%), Snowflake Inc. — программное обеспечение (+168%), JFrog — программное обеспечение (+58%), Pulmonx Corp. — медицинское оборудование (+186%).

До конца декабря рынком США будут двигать преимущественно позитивные события — начало вакцинации, голосование выборщиков за Байдена и Рождество. Да, это все происходит на фоне продолжающейся пандемии, но у американцев есть основания ждать, что после начавшегося спада заболеваемости в Европе очередь дойдет и до США.

— А если говорить о российских ценных бумагах?

— Нашими идеями на рынке РФ в конце прошлого года были акции ВСМПО-АВИСМА (это российская металлургическая компания, производит более 90% российского титана, экспортирует продукцию в 48 стран мира, основные потребители продукции — крупнейшие в мире двигателе- и авиастроительные компании, в том числе Boeing, EADS, Embraer, Rolls-Royce, Airbus), ВТБ, ГК ПИК, «Детского мира», НЛМК, ММК, «Газпрома», «Мосбиржи», «Роснефти». Лишь «Газпром» и ВСМПО оказались аутсайдерами. Пандемия сильно ударила по авиационному транспорту и авиастроению, а также по нефтегазовому сектору. Отстают и котировки ВТБ, хотя последняя отчетность банка хорошая.

Сейчас мы рекомендуем удерживать позиции в индексных бумагах и компаниях ИТ-сегмента. До конца года лидерами роста могут стать акции «Яндекса», Mail.ru, HH.ru, Сбербанка, ВТБ, ТКС, АФК «Система», «Аэрофлота». Положительную динамику способны продемонстрировать акции «Газпрома» и «Сургутнефтегаза». Аутсайдерами, вероятно, окажутся бумаги МТС и представителей черной металлургии.

По паре доллар/рубль мы ожидали диапазон 60-70, но обвал цены на нефть и рост денежной массы вызвали заметное ослабление российской валюты. Впрочем, сейчас курс вблизи ожидаемого (исходя из цены на нефть) уровня. Ориентир по паре USD/RUB на диапазон 75-77.

Тренды и задачи 2021 года

— Ожидаете ли появления новых трендов на рынке в 2021 году?

— Считаю, что интерес к фондовому рынку будет расти как снежный ком, потому что наступил инвестиционный бум. Это наблюдаем не только мы, но и наши коллеги, об этом свидетельствует количество счетов, открытых на бирже. Также ждем роста открытия счетов льготных ИИС. По итогам ноября в России их открыто уже более 3,2 млн.

Подчеркну: российский фондовый рынок, несмотря на инвестиционный бум, все еще остается небольшим, особенно по меркам развитых стран. Капитализация 50 крупнейших компаний на Мосбирже едва превышает $500 млрд — почти в четыре раза меньше, чем стоимость только одной корпорации Apple.

В 2021 году я ожидаю не только рост количества размещаемых облигаций, но и первичного выхода акций компаний на биржу (IPO). Последние десять лет российский фондовый рынок не баловал инвесторов частыми IPO или вторичными листингами. Обычно это были разовые, но при этом интересные истории вроде размещения акций Московской биржи или компании «АЛРОСА». Тем не менее тренд на «публичность» российского бизнеса набирает обороты. В октябре на Мосбирже состоялись два IPO. Свои акции разместили ГК «Самолет» (разместились по 950 рублей, котировки держатся на этом уровне — 941 рубль на 9 декабря) и «Совкомфлот» (акции с цены IPO в 150 рублей ушли на сегодня к 96 рублям). В ближайшие кварталы ожидается до пяти новых IPO или вторичных листингов. Есть и более удачные примеры размещения российских компаний. Например, недавно IPO на Nasdaq провел OZON, которому удалось привлечь около $1 млрд. Его акции подскочили на 40% от цены размещения. Этот успех побуждает известные компании не тянуть с публичным размещением. Так, ivi.ru может провести его уже в январе.

На рынке США мы также ждем продолжения роста числа IPO и будем по-прежнему отбирать самые интересные компании для наших клиентов. В этом году мы предоставили участие более чем в 60 первичных размещениях. До конца 2020 года пройдут размещения Airbnb, DoorDash, ContextLogic, Roblox. «Фридом Финанс» рекомендует участвовать в этих IPO, и акции этих компаний можно будет увидеть в составе «Фонда первичных размещений».

Продолжится тренд на выпуск корпоративных облигаций, так как многих российских компаний привлекает уход от банковского кредитования и привлечение займов для реализации своих задач через облигационные программы. На Мосбирже уже сейчас обращаются довольно много таких выпусков, и количество заинтересованных компаний растет, так как выход на биржу дает масштабируемость бизнеса — тебя знают брокеры всего мира, это публичность, отсутствие жесткого залога перед банками, возможность управлять облигационным выпуском. Бизнес может как выкупать облигации, так и управлять купонами, приравнивать их к рыночным ставкам. Это более современно, чем кредиты, и удобно.

Ожидаем также, что будут показывать высокую доходность акции компаний малой капитализации. Уже сейчас можно заметить, что индекс Russel 2000, объединяющий небольшие американские компании, начинает превосходить в доходности индекс S&P 500. За последний месяц Russel 2000 вырос больше чем на 12%. Эта тенденция продолжится и в начале 2021 года.

Ждем и продолжения восстановления акций из циклических секторов, таких как финансовый сектор, туризм и сектор энергетики. Мы видим, как эти бумаги возобновили восходящую динамику с появлением позитивных новостей об эффективности разрабатываемых вакцин от COVID-19.

Нефтегазовую индустрию мы выделяем особенным образом: наиболее пострадавшая отрасль в 2020 году может стать одной из самых доходных в первой половине следующего года. Сохранение ультранизких процентных ставок позволяет нефтяным компаниям дешевле обслуживать относительно высокий долг. По нашему мнению, высокий потенциал роста в 2021 году имеет сегмент нефтепереработки, так как восстановление спроса на нефтепродукты в следующем году будет сопровождаться увеличением добычи странами ОПЕК+ и ростом импорта нефти в США (ожидать значительного роста цен на нефть, как и увеличения добычи в Соединенных Штатах, не стоит).

С точки зрения клиентов, сохранится тренд ухода от лишнего потребления, от неликвидных активов. Инвесторы будут выбирать более удобные и доступные средства для своей финансовой подушки безопасности.

— Какие задачи ставите перед собой на 2021 год?

— Весь холдинг Freedom Holding Corp., частью которого является российская ИК «Фридом Финанс», нарастил в уходящем году показатели по выручке и прибыли, а его капитализация превысила $2,5 млрд (акции FRHC торгуются на крупнейшей технологической бирже мира Nasdaq), а на днях пробили отметку в $40 за акцию. Мы стали больше, число счетов по всему холдингу превысило 195 тысяч, а к нашей команде присоединились новые люди. В 2021 году мы ждем продолжения роста числа частных инвесторов в России и готовимся к этому, расширяем число обучающих курсов, планируем увеличение аналитического покрытия и улучшение торговых сервисов.

В Новосибирске наша команда продолжает работать на узнаваемость бренда, сейчас мы обсуждаем партнерство на следующий год с информационными каналами и бизнесами, обсуждаем форматы мероприятий для клиентов. Наша репутация в городе и наши результаты позволяют ставить задачи еще большего притока клиентов в следующем году, по рекомендациям тех, кто уже инвестирует в мировые рынки вместе с нами.

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