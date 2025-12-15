Деньги инвесторов пошли на российский фондовый рынок

Поведение российских инвесторов меняется: пока рынок обсуждает дальнейшее снижение ключевой ставки, люди все меньше хотят оставаться во вкладах и направляют деньги на фондовый рынок. Редакция Infopro54 обратилась к экспертам финансового рынка с просьбой проанализировать, какие инструменты сегодня больше всего интересуют россиян.

Облигации

В топе спроса — «длинные» облигации. Этот инструмент позволяет зафиксировать доход на несколько лет.

— Перед Новым годом многие привыкли жить простой логикой: есть вклад, есть процент, есть спокойствие. Но когда ставки по депозитам снижаются уже не первый месяц, появляется вопрос: что будет с деньгами дальше? Именно поэтому спрос на инвестиции заметно оживился, особенно в облигациях: по данным Мосбиржи, в октябре физлица вложили в долговые бумаги почти две трети от общего объема инвестированных средств, — констатировал директор региональной сети «БКС Мир инвестиций» Сергей Данилов.

По его словам, самые консервативные бумаги — ОФЗ — позволяют получать доход от купонов, от роста стоимости ценных бумаг и реинвестирования.

Помимо ОФЗ, инвесторы рассматривают облигации крупных российских компаний как в рублях, так и в валюте. Последние нацелены на защиту сбережений от возможного ослабления рубля. Но далеко не все готовы самостоятельно подбирать отдельные выпуски ценных бумаг. У таких инвесторов пользуются спросом облигационные ПИФы, которые управляются профессионалами.

— Важная особенность паевого фонда заключается в том, что инвестор сразу получает диверсифицированный портфель, а деятельность управляющей компании строго регулируется. Фонды могут инвестировать в разные активы, но сейчас мы видим высокий интерес к ПИФам на ОФЗ. Управляющие подбирают ликвидные выпуски, а инвестор получает регулярные выплаты раз в квартал, — говорит Сергей Данилов.

Акции

Что касается рынка акций, то в этом году он раскачивается в разные стороны сильнее, чем это допустимо для многих консервативных инвесторов.

— Но это не значит, что акции исчезли из поля зрения вовсе: к ним просто относятся как к специям, а не как к основному блюду. При умеренной доле в портфеле (10-30%) и правильном выборе бумаг акции могут заметно увеличить общий результат инвестора, — говорит Сергей Данилов.

В БКС отмечают, что в фокусе внимания инвесторов в 2025 году находятся отдельные компании и сектора, которые потенциально выигрывают от снижения ставок и возможной геополитической разрядки. Аналитики отдают предпочтение экспортерам, банковскому сектору, ритейлу и застройщикам, но подход здесь должен быть выборочный, а оценка допустимого риска — адекватной.

— У ряда акций, представленных на рынке, потенциал роста может быть 30-40% на горизонте года, однако при выборе бумаг с повышенным риском особенно важна профессиональная экспертиза — к примеру, помощь финансовых советников из крупных инвестиционных компаний, — отмечает Данилов.

Индивидуальный инвестиционный счет

Дополнительную выгоду может принести ИИС. Как правило, инвесторы открывают и пополняют индивидуальные счета именно в декабре. Речь идет о налоговых льготах по взносам — вычете, которые предоставляются в начале следующего года.

— Этот инструмент эффективен при системном инвестировании, а также позволяет на законных основаниях получить налоговую экономию, которую предлагает государство, — пояснил эксперт.

Долевое страхование жизни

2025-й добавил рынку еще одну заметную тему — долевое страхование жизни (ДСЖ). Инструмент интересен не только как страховая защита, но и с точки зрения потенциальной доходности. Инвестиционная часть таких решений формируется за счет вложений в паевые фонды. Формат новый для российской практики, но достаточно перспективный, считают в БКС.

— Это гибкий продукт, нацеленный на инвесторов с различным риск-профилем. В инвестиционную составляющую ДСЖ уже сейчас входит «конструктор» паевых инвестиционных фондов, который можно сформировать под нужные инвестору цели, задачи с учетом степени допустимого риска, — добавляет Сергей Данилов.

Резюме

В итоге под занавес года на фондовом рынке сформировались вполне внятные тенденции: