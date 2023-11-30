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Тренд на партнерство в бизнесе обсудили в Новосибирске

  • 30/11/2023, 13:32
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Тренд на партнерство в бизнесе обсудили в Новосибирске
Предприниматели все чаще объединяются, чтобы выжить и получить новые возможности для развития.

Клиентоцентричный подход

Тренд на объединение предприятий малого и среднего бизнеса набирает обороты, а в турбулентные времена кооперация помогает предпринимателям выжить — отметили на всероссийской конференции по партнерству, организованной Новосибирским областным отделением «ОПОРЫ РОССИИ».

— В той ситуации, в которой мы сегодня находимся, когда никто не знает, что будет завтра, мы можем рассчитывать только на себя и на своих партнеров, с которыми мы объединены едиными целями. Только вместе мы можем идти вперед, преодолевая все преграды, встречающиеся у нас на пути, — отметила в приветственном слове исполнительный директор, руководитель комитета по торговле и подакцизным товарам Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Наталия Кошелева.

Тренд на партнерство в бизнесе обсудили в Новосибирске

По ее словам, общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса удается объединять свыше 400 тысяч активных предпринимателей в более 80 регионах России. Партнерами должны стать также государство и бизнес.

Первый заместитель руководителя администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области Валентина Дудникова тоже уверена, что государство и бизнес могут сотрудничать для достижения взаимной выгоды и развития.

— Партнерство сегодня — уже даже не тренд, это наступившая реальность. Сегодня для бизнеса предлагается проактивное партнерство через определенные механизмы. То есть мы, по сути, от разговоров перешли к пониманию того, что бизнесу без государства и государству без бизнеса невозможно существовать. Уверена, что основным трендом этого года и трендом будущих лет станет клиентоцентричный подход, который реализуется на уровне страны, — подчеркнула она.

Стратегия Win-Win

Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области, руководитель штаба общественной поддержки «Единой России» Елена Тырина рассказала о проектах взаимодействия на примере штаба партии. По ее словам, в нем создана платформа для обмена опытом, поддержки малого бизнеса и установления партнерских отношений.

Тренд на партнерство в бизнесе обсудили в Новосибирске

— Я буду говорить как политик. Нас стараются «раскачать» со всех сторон: с бытовой, семейной (с точки зрения семейных ценностей), с поддержки в бизнесе (мало/много), со сравнения наших доходов. И от того, какую позицию мы займем, насколько разберемся в информационных потоках, которые на нас со всех сторон стремятся, зависит наше настоящее и наше будущее. Сегодня появилась потребность в стратегии Win-Win (выиграть/выиграть). Это стратегия: когда выигрывает кто-то один, сразу же свой выигрыш получают все. Сегодня на первый план выходит потребность помогать и быть нужным и полезным. Это не только про бизнес и про деньги. Это про взаимопомощь, про взаимовыручку. И штаб может в этом помочь, — отметила она.

Бизнес сообща

Вице-президент, председатель комиссии по развитию зернового комплекса «ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Соколов подчеркнул, что только сообща можно развивать свой бизнес.

— Человек — социальное существо, поэтому в обычной жизни или в бизнесе ему поодиночке сложнее. Раньше сообща мамонта добывали, сегодня прибыль извлекаем. А малому и среднему бизнесу извлекать прибыль там, где уже прошлись большие компании, становится трудно, как выжимать воду из камня. Поэтому необходимо объединяться, быть интересными и полезными друг другу. Это тот путь, который позволит развивать наш бизнес и обеспечивать наши семьи, — отметил он.

Тренд на партнерство в бизнесе обсудили в Новосибирске

Эксперт добавил, что последние 2-3 года меняется мотивация, с которой приходят предприниматели, вступая в общественные организации. По его наблюдениям, они стали менее прагматичными.

— Чаще люди объединяются для того, чтобы сообща преодолевать трудности и работать в условиях неопределенности. Сегодня поменялись каналы сбыта, сами продукты, поменялась платежеспособность нашего покупателя, его вкусы и приоритеты. Именно эти вопросы можно решить сообща. Объединяться можно в разных вопросах: в компетенциях, проектах, ресурсах. Можно также делать совместные исследования и продвижение, — отметил Сергей Соколов.

Он рассказал, что именно среди членов «ОПОРЫ РОССИИ» нашел партнеров для реализации одного из своих последних проектов — строительства завода по производству масла.

О социализации говорил и основатель мультифорума «Пружина», почетный профессор СибГУТИ, зав. кафедрой Smart City («Умные города»), основатель компании «Смарт Консалтинг» Дмитрий Гоков. Он напомнил, что главными сообществами в жизни человека являются семья и работа, а сама жизнь состоит из множества проектов, которые человек реализует в каждом из сообществ. От умения договариваться зависит реализация проектов.

«Гуанси» для бизнеса с Китаем

Представитель Общественной Организации «Опоры России» в Китае, владелец торгово-логистической компании InterBiz в Гонконге Илона Горшенева-Долунц рассказала об особенностях партнерства с жителями КНР. Предпринимательница живет в Китае уже 12 лет и имеет большой опыт по взаимодействию с иностранным бизнесом. Она уверена, что личное общение с китайскими партнерами — половина успеха.

— Сейчас основным стратегическим партнером России стал Китай, поэтому очень важно уметь выстраивать коммуникацию. Партнерство по-китайски звучит как «гуанси». Это большое и емкое слово, которое включает в себя понятие связей, отношений и взаимодействий. Партнерство — это то, без чего на Востоке, в частности в Китае, невозможно выстроить взаимоотношения. Если вы хотите выстраивать длительные контрактные отношения с китайцем, то должны стать другом китайцу. Для этого есть огромное количество инструментов. Все это уходит глубоко в китайскую историю, в китайские особенности, — поделилась своим опытом эксперт.

Тренд на партнерство в бизнесе обсудили в Новосибирске

Она добавила, что китайцы всегда стараются сохранить лицо: они хотят произвести хорошее впечатление, не проявляют открыто эмоции, не разговаривают напористо, не критикуют и не оскорбляют. Для китайца потерять лицо равносильно потере связей и поддержки. Поэтому очень важно сохранять спокойствие, избегать конфликтов и беречь свою репутацию.

Все эксперты сошлись во мнении, что если партнерам удается обо всем договориться, их шансы построить успешный бизнес однозначно возрастают.

Ранее редакция сообщала о том, что промышленникам предложили самим создать центр субконтрактации в Новосибирске. 

Фото предоставлено реготделением «ОПОРЫ РОССИИ», Елена Симакова

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Партнерство в бизнесе Опора России кооперация


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