Участник банды ювелиров получил 8 лет тюрьмы в Новосибирске

Областной суд вынес приговор 20-летнему жителю Новосибирска, который учувствовал в ограблении ювелирных магазинов. Налетчик согласился сотрудничать со следствием, поэтому слушал приговор в особом порядке.

— Преступления банда совершала в июне-июле 2022 года, в том числе нападение на ювелирные павильоны в магазине «Сибирь» на ул. Громова в Кировском районе г. Новосибирска и на салон сети «585» в г. Оби, — сообщается на сайте судебного департамента Новосибирской области.

Виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, что вооруженная банда из 9 человек промышляла в городе Обь под Новосибирском. Прошлым летом участники банды, угрожая оружием, нападали на таксистов, отбирали у них автомобили. Одного из водителей налетчики даже пытались похитить. На угнанных машинах они грабили ювелирные магазины и скрывались.

Ранее редакция сообщала о том, что банду ювелиров обезвредили в Новосибирске с помощью силового захвата.