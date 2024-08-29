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Тренды цифровизации в логистике обсудили на форуме «Технопром» в Новосибирске

  • 29/08/2024, 10:00
Тренды цифровизации в логистике обсудили на форуме «Технопром» в Новосибирске
В Новосибирске прошел круглый стол «Логистика для промышленных (складских) предприятий».

С 27 по 30 августа в Новосибирске проходит XI Международный форум технологического развития «Технопром», являющийся значимым событием в жизни региона. В этом году обсуждение ключевых вопросов было особенно жарким. В том числе касающихся искусственного интеллекта, развитие которого поддерживает губернатор Новосибирской области Андрей Травников. На открытии форума он отметил, что «Технопром» на одной площадке объединяет несколько тысяч участников из разных регионов России и целого ряда стран. Это ученые и инженеры, предприниматели и представители органов государственной власти.

— 2024 год стал переломным в реализации национальных проектов: завершаются мероприятия, выстроенные по отраслевому принципу. Следующий этап реализации нацпроектов будет междисциплинарным и ориентированным не на наращивание материально-технической базы отраслей, а на достижение конкретных целей. В этих условиях именно «Технопром» становится для регионов и федерального центра своего рода «точкой сборки», площадкой для моделирования общих подходов к научно-технологическому развитию, — подчеркнул губернатор.

В рамках форума «Технопром» состоялся круглый стол «Логистика для промышленных (складских) предприятий». Участники со стороны бизнеса и государственных институтов обсудили состояние цифровизации логистики, а также причины, которые тормозят ее развитие в Новосибирской области.

«Ассоциация «Национальные системы управления» подготовила результаты исследования о состоянии цифровизации логистических процессов промышленных и транспортных компаний». Кроме того, ассоциация изучила существующие на российском рынке предложения программного обеспечения для оцифровки логистических процессов.

В круглом столе, посвященном вопросу цифровизации перевозок промышленных предприятий, приняли участие представители властей, Института логистики и управления цепями поставок и бизнеса. Андрей Гончаров, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, подчеркнул важность развития цифровизации в регионе и автоматизации процессов заводов и предприятий. По его словам, экономическая эффективность проседает из-за нежелания владельцев бизнеса уходить от бесплатных софтов.

Тренды цифровизации в логистике обсудили на форуме «Технопром» в Новосибирске

Одним из участников со стороны бизнеса стала компания «Яндекс Магистрали», которая помогает оцифровывать логистические процессы с помощью единой платформы для организации грузоперевозок.

— Промышленные предприятия региона ищут новые возможности, исследуют новые технологии. Администрация Новосибирской области им в этом помогает и очень заинтересована в развитии цифровизации. Я согласен с высказыванием коллег о необходимости максимально быстро переходить на платформенные решения с использованием искусственного интеллекта. Мы готовы помогать, делиться опытом, знаниями и продуктами, которые уже развиваем на многих регионах, — говорит Алексей Федотов, директор по развитию бизнеса «Яндекс».

Внедрение цифровых решений в транспортно-логистические процессы — как на уровне региона, так и на уровне отдельно взятых компаний — необходимо для развития рынка грузоперевозок. Чем больше заводов и предприятий оцифруют свои процессы, тем быстрее в Новосибирской области будут сформированы единые стандарты качества.

Министерство транспорта РФ уже разработало архитектуру национальной цифровой транспортной логистической платформы, которая обеспечит бесшовную логистику в грузоперевозках и развитие мультимодальных перевозок, переведет отрасль на ЭДО. Государство и российские технологии показывают, что готовы помогать бизнесу на каждом этапе. А значит, интерес к цифровизации и к искусственному интеллекту в Новосибирской области будет только расти.

Фото предоставлено PR-агентством «Глагол». Автор фото: Григорий Ильин

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Рубрики : Экономика Транспорт

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Технопром


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