Директор «СпецТрансСтроя» оштрафован за срыв строительства обхода Кольцово

Директор компании ООО «СпецТрансСтрой» оштрафован за срыв строительства очередного объекта. На этот раз речь идет о строительстве дороги «Барышево — Орловка – Кольцово» с автодорожным тоннелем под железной дорогой от района железнодорожного переезда на остановочной платформе Барышево до района АКБ п. Кольцово. Она возводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, по контракту объект должен был быть запущен в эксплуатацию в октябре 2023 года, однако работы ведутся до сих пор.

— В предусмотренный контрактом срок ООО «СпецТрансСтрой» обязательства не исполнены. Должностное лицо по постановлению прокурора привлечено к административной ответственности штрафу на сумму 1,2 млн рублей, — отметили в прокуратуре.

В ТУАДе ситуацию пока не комментируют. В компании «СпецТрансСтрой» редакции обещали предоставить комментарий по ситуации.

Напомним, контракт на строительство дороги ООО «СпецТрансСтрой» и Территориальное управление автомобильных дорог заключили в сентябре 2021 года. Протяженность участка 995,79 м, в т.ч. эстакада — 156.97 м. В мае 2023 года ТУАД сообщал, что обход Кольцово готов на 95%.

В октябре прошлого года Минтранс региона сообщил, что в Новосибирском районе закончилось строительство эстакады дороги «Барышево – Орловка – Кольцово» к источнику синхротронного излучения СКИФ.

— Искусственное сооружение общей протяженностью 157 м построено по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», — уточняли в ведомстве. — За два года подрядчик построил искусственное сооружение, а также обустроил водосбросы и автобусную остановку, тротуары и освещение.

В министерстве подчеркивали, что ввод в эксплуатацию эстакады и дорожных подходов позволит создать транспортную артерию, поэтому скорость движения увеличится, а автомобилистам будет намного легче выезжать к СКИФ и областной дороге в сторону Ленинск-Кузнецкого.

Ранее с компанией «СпецТрансСтрой» расторгли контракт по капремонту Октябрьского моста, станции метро «Спортивная» и ремонта дороги в Новосибирской области. Кроме того, компания сорвала сроки ввода трех объектов по программе «Чистая вода».