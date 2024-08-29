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Директор «СпецТрансСтроя» оштрафован за срыв строительства обхода Кольцово

  • 29/08/2024, 10:30
Автор: Юлия Данилова
Директор «СпецТранСтроя» оштрафован за срыв строительства обхода Кольцово
По контракту объект нужно было сдать год назад.

Директор компании ООО «СпецТрансСтрой» оштрафован за срыв строительства очередного объекта. На этот раз речь идет о строительстве дороги «Барышево — Орловка – Кольцово» с автодорожным тоннелем под железной дорогой от района железнодорожного переезда на остановочной платформе Барышево до района АКБ п. Кольцово. Она возводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, по контракту объект должен был быть запущен в эксплуатацию в октябре 2023 года, однако работы ведутся до сих пор.

— В предусмотренный контрактом срок ООО «СпецТрансСтрой» обязательства не исполнены. Должностное лицо по постановлению прокурора привлечено к административной ответственности штрафу на сумму 1,2 млн рублей, — отметили в прокуратуре.

В ТУАДе ситуацию пока не комментируют. В компании «СпецТрансСтрой» редакции обещали предоставить комментарий по ситуации.

Напомним, контракт на строительство дороги ООО «СпецТрансСтрой» и Территориальное управление автомобильных дорог заключили в сентябре 2021 года. Протяженность участка 995,79 м, в т.ч. эстакада — 156.97 м. В мае 2023 года ТУАД сообщал, что обход Кольцово готов на 95%.

В октябре прошлого года Минтранс региона сообщил, что в Новосибирском районе закончилось строительство эстакады дороги «Барышево – Орловка – Кольцово» к источнику синхротронного излучения СКИФ.

— Искусственное сооружение общей протяженностью 157 м построено по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», — уточняли в ведомстве. — За два года подрядчик построил искусственное сооружение, а также обустроил водосбросы и автобусную остановку, тротуары и освещение.

В министерстве подчеркивали, что ввод в эксплуатацию эстакады и дорожных подходов позволит создать транспортную артерию, поэтому скорость движения увеличится, а автомобилистам будет намного легче выезжать к СКИФ и областной дороге в сторону Ленинск-Кузнецкого.

Ранее с компанией «СпецТрансСтрой» расторгли контракт по капремонту Октябрьского моста, станции метро «Спортивная» и ремонта дороги в Новосибирской области. Кроме того, компания сорвала сроки ввода трех объектов по программе «Чистая вода».

Фото из архива строительство обхода Кольцово, предоставлено пресс-службой ТУАД.

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Рубрики : Право&Порядок Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Штраф подрядчику строительство дороги срыв контракта нацпроект


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