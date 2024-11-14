Кредиторов «Экологии-Новосибирск» попросили определиться с правом требования

Кредиторам ООО «Экология-Новосибирск» необходимо определиться со способом распоряжения правом требования к лицам, привлеченным к субсидиарной ответственности.

Информацию об этом разместил конкурсный управляющий Владислав Баряев.

Кредиторы могут выбрать один из трех способов: взыскание задолженности по этому требованию в рамках процедуры, применяемой в деле о банкротстве; продажу этого требования или уступку кредитору части этого требования.

Отмечается, что если от кредитора не поступит заявление о выборе способа распоряжения правом требования в течение десяти дней, то он будет считаться выбравшим способ продажи этого требования.

Напомним, ранее «Экология-Новосибирск» являлась регоператором по утилизации твердых коммунальных отходов Новосибирской области. До этого, в 2016 году компания выиграла тендер на строительство двух мусоросортировочных комплексов по концессии. В 2022 году компания была объявлена банкротом и в ней введена процедура наблюдения. В марте 2023 в отношении компании было введено конкурсное производство. В мае суд арестовал имущество Группы «ВИС» (АО, в группу входила «Экология-Новосибирск» — Ред.) на 880 млн рублей.

В августе 2023 года арбитражный суд в рамках дела о банкротстве регоператора постановил взыскать с бывшего генерального директора компании Ларисы Анисимовой штраф в размере 10,1 млн рублей. Это решение было оспорено, но в октябре постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда определение суда первой инстанции было оставлено без изменения.

В начале 2024 года арбитражный суд Западно-Сибирского округа отменил определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции. Спор был направлен на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

11 ноября арбитражный суд Новосибирской области постановил взыскать с Анисимовой Ларисы Александровны в пользу общества с ООО «Экология-Новосибирск» убытки в размере 9 966 471 руб. 54 коп.

Ранее редакция сообщала, что никто не хочет вывозить мусор из Советского района Новосибирска. По итогам вторых торгов без перевозчиков на будущий год пока остаются Искитим, Бердск, город Обь и 14 районов области.