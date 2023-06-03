Треть новосибирских автовладельцев не доверяют параллельному импорту

Почти каждый третий житель Новосибирска готовящейся приобрести автомобиль, решается на покупку по параллельному импорту только после тщательной проверки машина до ввоза на территорию России. Таковы данные исследования, проведённого «Ренессанс страхованием» и «Автотекой». Наибольшая часть таких осторожных покупателей приходится на молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Каждый пятый (20%) участник опроса готов на покупку только при наличии гарантии от производителя, а в большинстве случаев это важно для людей старше 65 лет (23%).

— Не собирается покупать те бренды, на которые наложено эмбарго 25% опрошенных автолюбителей, — говорится в исследовании. — Это объясняется опасением, что продавец скроет неисправности мотора, трансмиссии или электроники (48%). Еще 46% новосибирцев боятся проблем с юридическим оформлением авто. Препятствием для водителей оказалась в том числе и завышенная цена из-за сложной логистики (43%). В пятерку страхов вошли участие авто в аварийных аукционах (30%) и недобросовестность продавца (18%).

Напомним, что поправки к постановлению правительства РФ упростили сертификацию автомобилей в России, в то же время сделали фактически невозможным ввоз по упрощённым требованиям.

Ранее редакция сообщала об аннулировании документов на автомобили, ввозимые в РФ по параллельному импорту.