Рекламодателям

Треть новосибирских автовладельцев не доверяют параллельному импорту

  • 03/06/2023, 13:06
Автор:
Треть новосибирских автовладельцев не доверяют параллельному импорту
Эксперты проанализировали чем покупателей отпугивает такая схема покупки транспортных средств.

Почти каждый третий житель Новосибирска готовящейся приобрести автомобиль, решается на покупку по параллельному импорту только после тщательной проверки машина до ввоза на территорию России. Таковы данные исследования, проведённого «Ренессанс страхованием» и «Автотекой». Наибольшая часть таких осторожных покупателей приходится на молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Каждый пятый (20%) участник опроса готов на покупку только при наличии гарантии от производителя, а в большинстве случаев это важно для людей старше 65 лет (23%).

Не собирается покупать те бренды, на которые наложено эмбарго 25% опрошенных автолюбителей, говорится в исследовании. Это объясняется опасением, что продавец скроет неисправности мотора, трансмиссии или электроники (48%). Еще 46% новосибирцев боятся проблем с юридическим оформлением авто. Препятствием для водителей оказалась в том числе и завышенная цена из-за сложной логистики (43%). В пятерку страхов вошли участие авто в аварийных аукционах (30%) и недобросовестность продавца (18%).

Напомним, что поправки к постановлению правительства РФ упростили сертификацию автомобилей в России, в то же время сделали фактически невозможным ввоз по упрощённым требованиям.

Ранее редакция сообщала об аннулировании документов на автомобили, ввозимые в РФ по параллельному импорту.

Фото Infopro54

288

Рубрики : Транспорт

Регионы: Регион не задан

Теги : Теги не заданы


#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

В Госдуме предложили привлечь таксистов к борьбе с украинскими дронами
2/06/23 10:45
«Страну надо переводить на военное положение» — заявил Евгений Пригожин во время пресс-конференции в Новосибирске
1/06/23 13:06
В школу искусств Мариуполя прибыли музыкальные инструменты из Новосибирска
29/05/23 18:25
Игорный бизнес

В игорном заведении в Новосибирске силовики изъяли более 70 единиц техники

В городе продолжается чистка рынка игорного бизнеса.
Читать статью >>
Штат спасателей для городских пляжей пока укомплектован только на 50%

Штат спасателей для городских пляжей пока укомплектован только на 50%

Несанкционированные пляжи будут контролировать мобильные группы на автомобилях с лодками.
Читать статью >>
Вскрыты конверты с предложениями претендентов на вторую «мусорную» концессию

Вскрыты конверты с предложениями претендентов на вторую «мусорную» концессию

Победитель будет определен после анализа предложений.
Читать статью >>
В Новосибирске объявлен новый аукцион на благоустройство Первомайского сквера

В Новосибирске в третий раз ищут подрядчика для благоустройства Первомайского сквера

Предыдущий аукцион был отменен по инициативе заказчика.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Евгений Бугланов, директор по маркетингу ООО «Белое дерево»

Евгений Бугланов: Выход на рынок Дубая у нас занял больше года

Некоторые вкусы продукции новосибирской компании жители Объединенных Арабских Эмиратов пока не понимают.
Все материалы
#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Лента новостей

На площади Маркса открыли еще один вход в метро

03/06/2023, 13:10

В игорном заведении в Новосибирске силовики изъяли более 70 единиц техники

03/06/2023, 12:53

Штат спасателей для городских пляжей пока укомплектован только на 50%

03/06/2023, 11:45

На Гусинобродском шоссе Новосибирска закрывают ярмарку

03/06/2023, 11:03
Популярное

Все о субсидии на оплату коммуналки, или как сэкономить на ЖКУ

03/06/2023, 10:00

В Новосибирске потушили загоревшийся автомобиль

03/06/2023, 07:35

Вице-спикер Госдумы поднял вопрос отмены домашних заданий по просьбе сына

02/06/2023, 16:48
Новости компаний

Сбер поздравил сибиряков с Днем защиты детей

02/06/2023, 15:57

Новосибирские энергетики будут выполнять работы на ЛЭП без отключений электроснабжения

02/06/2023, 11:46

Любит бот свою работу: 25% обращений клиентов в чатах «Ростелеком» решает с помощью искусственного интеллекта

02/06/2023, 11:22

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска