В игорном заведении в Новосибирске силовики изъяли более 70 единиц техники

Сотрудники следственного отдела по Ленинскому району СУ СК РФ по Новосибирской области, совместно с сотрудниками МВД России по городу Новосибирску, сотрудниками прокуратуры Ленинского района города Новосибирска пресекли незаконную игорную деятельность крупного игорного заведения.

Как уточнили в пресс-службе областной прокуратуры, совместная проверка была проведена по жалобе жителей, которые сообщили о подпольном казино на специальную горячую линию.

— Подпольное казино было завуалировано и внешне никак себя не выдавало: отсутствовали соответствующие вывески, окна снаружи закрыты плотным материалом, внешне помещение выглядело неэксплуатируемым, вход в помещение осуществлялся по специальному паролю, — сообщили в ведомстве.

При проведении оперативно- розыскных мероприятий в Ленинском районе города Новосибирска, где располагалось незаконное заведение, изъяты денежные средства, более 70 единиц техники, используемых для организации игр: 37 системных блоков и 38 мониторов. В момент проведения проверки внутри помещения находилось более 20 посетителей.

— Следственными органами СК России по Новосибирской области проводится процессуальная проверка, устанавливаются причастные к организации незаконного игорного бизнеса лица. По ее результатам будет принято решение, — сообщили в пресс-службе областного СК.

Напомним, в пятницу 2 июня прокуратура Заельцовского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 4-х местных жителей. Они обвиняются по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору, сопряженные с извлечением дохода в крупном размере). В результате преступной деятельности по организации и проведению азартных игр обвиняемые извлекли доход на общую сумму не менее 4,5 млн рублей. Уголовное дело направлено в Заельцовский районный суд для рассмотрения по существу.

В середине мая в прокуратуре Новосибирской области состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия незаконной игорной деятельности и защиты прав и законных интересов граждан. В целях повышения эффективности работы на указанном направлении выработан комплекс конкретных мер, направленных на противодействие правонарушениям и преступлениям в сфере незаконной игорной деятельности, сообщала пресс-служба ведомства.