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Параллельный импорт автомобилей рискует стать серым уже этим летом

  • 15/03/2023, 14:14
Автор:
параллельный импорт
Все из-за поправок в постановление № 855 от 12 мая 2022 года.

Вышеупомянутое постановление сделало проще сертификацию машин в стране. Но с принятием поправок ввоз по упрощенным требованиям станет невозможным с 1 июня, передают «Известия».

Следует отметить, что всего есть три способа легального ввоза автомобилей:

  • одобрение типа транспортного средства (ОТТС),
  • свидетельство о безопасности конструкции (СБКТС),
  • заключение об оценке единичных транспортных средств (ЗОЕТС).

При этом одобрение типа ТС возможно только с участием правообладателя. Учитывая их уход с рынка, остаются только два способа. Свидетельство о безопасности конструкции (СБКТС) выдается физлицам при частном ввозе новых машин, а заключение об оценке единичных ТС (ЗОЕТС) – юрлицам.

В настоящее время большинство пользуются услугами частников и получают СБКТС, потому что это быстрее и дешевле, в то время, как ввоз через юрлицо в современных реалиях дороже и сложнее по документам. Далее физлицо фактически передает машины дилеру.

Но несмотря на эти доводы, в Национальном автосоюзе все равно уверены, что с помощью физлиц компании попросту избегают выплаты налогов.

Вместе с тем подобная схема ввоза является полностью легальной, но при этом остается вопрос к обслуживанию, так как его срок обычно считают с момента первой сделки с автомобилем. А она происходит как раз по факту передачи транспорта автосалону. Правда, все это может отойти на второй план, если начнутся массовые проверки выданных документов.

В настоящий момент уже есть прецедент по отмене выданных СБКТС. Пока это только 10 машин, но у них аннулированы все документы и запрещено передвижение на территории России. А с принятием поправок, отменяющих параллельный импорт, рынок вообще может уйти в серую зону, считают эксперты.

Ранее редакция сообщала, что Росстандарт аннулирует документы на автомобили, ввезенные по параллельному импорту.

Фото: freepik.com

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Рубрики : Экономика Власть Бизнес

Регионы: Россия

Теги : Параллельный импорт законодательство власть бизнес авто


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