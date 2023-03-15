Параллельный импорт автомобилей рискует стать серым уже этим летом

Вышеупомянутое постановление сделало проще сертификацию машин в стране. Но с принятием поправок ввоз по упрощенным требованиям станет невозможным с 1 июня, передают «Известия».

Следует отметить, что всего есть три способа легального ввоза автомобилей:

одобрение типа транспортного средства (ОТТС),

свидетельство о безопасности конструкции (СБКТС),

заключение об оценке единичных транспортных средств (ЗОЕТС).

При этом одобрение типа ТС возможно только с участием правообладателя. Учитывая их уход с рынка, остаются только два способа. Свидетельство о безопасности конструкции (СБКТС) выдается физлицам при частном ввозе новых машин, а заключение об оценке единичных ТС (ЗОЕТС) – юрлицам.

В настоящее время большинство пользуются услугами частников и получают СБКТС, потому что это быстрее и дешевле, в то время, как ввоз через юрлицо в современных реалиях дороже и сложнее по документам. Далее физлицо фактически передает машины дилеру.

Но несмотря на эти доводы, в Национальном автосоюзе все равно уверены, что с помощью физлиц компании попросту избегают выплаты налогов.

Вместе с тем подобная схема ввоза является полностью легальной, но при этом остается вопрос к обслуживанию, так как его срок обычно считают с момента первой сделки с автомобилем. А она происходит как раз по факту передачи транспорта автосалону. Правда, все это может отойти на второй план, если начнутся массовые проверки выданных документов.

В настоящий момент уже есть прецедент по отмене выданных СБКТС. Пока это только 10 машин, но у них аннулированы все документы и запрещено передвижение на территории России. А с принятием поправок, отменяющих параллельный импорт, рынок вообще может уйти в серую зону, считают эксперты.

Ранее редакция сообщала, что Росстандарт аннулирует документы на автомобили, ввезенные по параллельному импорту.

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