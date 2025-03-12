Три поликлиники по договору ГЧП заработают в 2025 году в Новосибирске

В 2025 году в Новосибирске планируется ввести в эксплуатацию поликлиники №2, №7 и №27. Об этом сообщил глава регионального минздрава Ростислав Заблоцкий на пресс-конференции в ТАСС, которая прошла сегодня, 12 марта.

По словам министра, эти поликлиники находятся на завершающем этапе строительства и вскоре будут готовы к приёму пациентов.

— Очень надеюсь, что мы начнем уже с весны вводить в эксплуатацию эти сложные для нас поликлиники. Время, когда их начинали строить, было немного другое. Сейчас обстановка усложнилась, — сказал Заблоцкий.

Как уже упоминалось ранее, в рамках государственно-частного партнерства, заключённого между Министерством здравоохранения Новосибирской области и ООО «Седьмая концессионная компания», входящей в группу компаний «ВИС», запланировано строительство семи поликлиник в Новосибирске.

Эти медицинские учреждения будут расположены на улицах Татьяны Снежиной (№ 2), Пролетарской (№ 7), Краснодарской (№ 13), Виктора Уса (№ 22), Степной (№ 18), Ереванской (№ 27) и на Площади Райсовета (№ 16).

Изначально планировалось, что все семь поликлиник будут введены в эксплуатацию в 2022 году, а в 2023-м уже начнут принимать пациентов. Однако первоначальная стоимость строительства выросла с 6,5 до 19,5 млрд рублей.

На данный момент завершены работы по строительству поликлиник № 2 и № 7, и они получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Поликлинику № 27 планировалось сдать до конца 2024 года, как отмечали в «ВИС». Ввод в эксплуатацию четырёх других поликлиник был запланирован на 2025 год, как ранее сообщали в Группе. Новые сроки не называются

Ранее редакция сообщала о том, что минздрав Новосибирской области хочет взыскать за ГЧП-поликлинику еще 36 млн. Очередной иск поступил в региональный Арбитражный суд.