Ревизию обещаний по строительству школ и поликлиник проведут в Новосибирске

Депутаты регионального парламента решили на ближайшем комитете по строительству и ЖКХ заслушать профильные министерства о ситуации со строительством в регионе объектов в рамках концессий и ГЧП.

— У нас на крупных жилмассивах до сих пор нет поликлиник и школ, эти проблемы только усугубляются . Год назад у нас был жесткий разговор на совместном заседании с коллегами из бюджетного комитета, и были приняты определенные решения. Нужно подвести итоги, какие из этих решений выполнены, сколько школ и поликлиник построены. Инфекционную больницу обещали ввести летом . Где она? — заявил на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента зампредседателя комитета Дмитрий Козловский.

Депутат Евгений Покровский добавил, что нужно проанализировать результаты проверки КСП по несданным объектам, чтобы понять, кто виноват в том, что они не введены в эксплуатацию в срок: застройщик или органы, которые давали ему возможность строить.

— На комитете в ноябре или в декабре предлагаю заслушать руководство Минстроя или замгубернатора Романа Теленчинова. Пусть проинформируют о проблемах, которые возникли при строительстве объектов и как они решаются, — подчеркнул Покровский. — Дальше тянуть некуда. 2025 год — выборный, и избиратели будут нам задавать вопросы, на которые нам придется давать конкретные ответы.

По данным КСП Новосибирской области, с 2022-го по середину 2024 года в рамках шести региональных проектов осуществлялось строительство и реконструкция 149 объектов, в том числе 131 объекта здравоохранения и образования, 4 — культуры и спорта. На них в рамках государственных и муниципальных контрактов были направлены 37,1 млрд рублей. На июнь 2024 года завершено 76 объектов, из них 67 здравоохранения, 5 — образования, 2 — культуры и спорта.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область планирует расторгнуть договор на строительство ГЧП-поликлиник. О том, что в регионе рассматривается вопрос замены концессионера для строительства школ, в министерствах образования и строительства говорят с весны 2024 года.