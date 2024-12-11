Срок конкурсного производства «Дяди Дёнера» продлен до июня 2025 года

Арбитражный суд Новосибирской области продлил срок конкурсного производства ООО «Дяди Дёнер» до 5 июня 2025 года, сообщили в ООО «Юнисервис Капитал (финансовый консультант компании).

Конкурсным управляющим остался Борис Лаврушенко. Ему предстоит реализовать оставшееся имущество должника: 3 мобильных павильона, оборудование, технику, транспортные средства, а также права на товарные знаки.

Кроме того, суд принял доказательства сторон по вопросу о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности.

— На пояснения, предоставленные представителем владельцев облигаций, заинтересованные лица возражений не заявили, — уточнили в ООО «ЮЛКМ».

Суд отложил заседание по этому вопросу на 20 января 2025 года.

Речь идет об Антоне Лыкове, Галине Ениной, Антоне и Людмиле Супрун, Антоне Горестове и Максиме Ветрове. Ответственность предусмотрена в размере требований кредиторов, включенных в реестр требований, а также заявленных после закрытия реестра по текущим платежам, в совокупном размере 212,8 млн рублей. На имущество всех перечисленных, кроме последнего, наложен арест в качестве обеспечительной меры.

Сеть уличного питания «Дядя Дёнер» была основана в 2009 году. В 2018 году компания дебютировала на публичном долговом рынке с облигационным выпуском объемом 60 млн рублей. В 2020 году был размещен второй выпуск объемом 50 млн. Организатором размещения выступила компания «Юнисервис Капитал».

В мае 2021 года компания допустила технический дефолт при выплате купона по второму выпуску, а днем позже — по первому выпуску эмитента. Покупатели облигаций компании обратились в суд. В июне 2023 года Арбитражный суд Новосибирской области открыл в отношении компании конкурсное производство. Признанная судом задолженность эмитента перед инвесторами составляла 131,7 млн рублей. В мае 2024 года суд удовлетворил ходатайство о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности в качестве соответчиков.

Ранее редакция сообщала, что пять товарных знаков «Дяди Денера» оценили в 1,5 млн рублей. Все они были зарегистрированы в 2018 году и действуют до 2027 года.