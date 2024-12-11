ИИ становится ключевым элементом рынка недвижимости в Сибири

Застройщики и риелторы активно используют различные технологии, как сообщает Сибирский банк Сбера на международной конференции AI Journey, посвященной искусственному интеллекту и машинному обучению.

В Омске и Новосибирске застройщики применяют AI-решения для продажи «умных» квартир. На Алтае AI-системы помогают устанавливать наиболее подходящую цену на жилье перед выходом объекта на рынок, прогнозируя предполагаемые объемы продаж и сокращая расходы на консалтинг.

В Томске, Абакане, Кызыле и Красноярске строители используют сервисы для детального анализа территорий, где планируется застройка, что позволяет лучше понимать целевую аудиторию, формировать арендную стратегию и улучшать маркетинг.

В Кузбассе интеллект анализирует активность на строительных площадках, позволяя застройщикам улучшать контроль за безопасностью и автоматизировать процесс выявления нарушений.

Все эти инициативы реализуются с помощью сервиса, который облегчает цифровую трансформацию для компаний. За это отвечают команды DTaaS, предлагающие индивидуальную поддержку и помощь в разработке трансформационных стратегий, оптимизации процессов и адаптации существующих решений под нужды клиента.

Дмитрий Солнцев, глава Сибирского банка Сбера, заявил, что использование технологий искусственного интеллекта, включая их применение в строительстве, помогает компаниям справляться с актуальными кадровыми проблемами, улучшать качество анализа больших данных, принимать более обоснованные бизнес-решения и разрабатывать новые продукты, которые востребованы на динамично меняющемся рынке.

С 11 по 13 декабря в Москве проходит международная конференция по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey. Это мероприятие стало важной платформой для обсуждения будущего, роли AI-технологий в поддержке человека, а также для генерации инновационных идей и концепций, которые будут формировать развитие отрасли на много лет вперед.