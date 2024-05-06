За две недели пожарные ликвидировали свыше 600 пожаров в Новосибирской области

С 22 апреля по 5 мая в регионе произошло 663 пожара в Новосибирской области.
Большинство случаев (529) — из-за горения мусора и сухой травы.
— Количество возгораний в сравнении с предыдущими двумя неделями апреля 2024 года возросло почти в три раза, — говорится в сообщении МЧС по Новосибирской области.
Из-за бытовых пожаров погибли два человека, восемь получили травмы. 13 человек спасли пожарные.
За выходные дни произошли и крупные ландшафтные пожары. Например, в Куйбышеве сгорело 60 гектаров травы, в Октябрьском районе Новосибирска – 20.
В Новосибирской области по-прежнему действует особый противопожарный режим. Разведение открытого огня строго запрещено.
Ранее редакция сообщала о том, что 460 пожаров за неделю произошло в Новосибирской области.
Источник фото: МЧС по Новосибирской области
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