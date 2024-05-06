За две недели пожарные ликвидировали свыше 600 пожаров в Новосибирской области

С 22 апреля по 5 мая в регионе произошло 663 пожара в Новосибирской области.

Большинство случаев (529) — из-за горения мусора и сухой травы.

— Количество возгораний в сравнении с предыдущими двумя неделями апреля 2024 года возросло почти в три раза, — говорится в сообщении МЧС по Новосибирской области.

Из-за бытовых пожаров погибли два человека, восемь получили травмы. 13 человек спасли пожарные.

За выходные дни произошли и крупные ландшафтные пожары. Например, в Куйбышеве сгорело 60 гектаров травы, в Октябрьском районе Новосибирска – 20.

В Новосибирской области по-прежнему действует особый противопожарный режим. Разведение открытого огня строго запрещено.

Ранее редакция сообщала о том, что 460 пожаров за неделю произошло в Новосибирской области.