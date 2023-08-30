С 1 сентября начнут действовать новые правила в поездах дальнего следования

В РЖД сообщили нововведениях, которые начнут действовать уже с 1 сентября.

Пассажиров, которые отказались проходить досмотр при входе на объекты пассажирской инфраструктуры, туда не допустят.

В пути следования нельзя использовать музыкальные инструменты и средства звукоусиления (кроме наушников и слуховых аппаратов).

Пассажиры верхних полок вправе садиться за столик около нижней полки на время приема пищи — на 30 минут утром и вечером, а также на один час в обед.

Теперь мелких собак без клетки или контейнера можно перевозить лишь по правилам, предусмотренным для крупных собак — на полу отдельного купе, в намордниках, с поводком и под контролем владельца.

Запрещено снимать с поезда безбилетного пассажира до 16 лет. Контролеры или сотрудники поездной бригады должны передать его представителям органов внутренних дел.

Паспорт с истекшим сроком действия разрешено использовать в течение 90 дней.

Конкретизирован список документов, по которым можно купить билет на поезд, передает РИА «Новости». В частности, речь идет о документах, удостоверяющих личность: паспорт гражданина РФ, дипломатический и служебный паспорт, паспорт иностранного гражданина, временное удостоверение личности гражданина РФ, свидетельство о рождении (до 14 лет), удостоверение военнослужащего России или моряка, а также справка об освобождении из мест лишения свободы.

Ранее редакция сообщала, что с 1 сентября вступают в силу новые ограничения для автовладельцев.