В Новосибирске стартовала продажа билетов на поезд Деда Мороза

В Новосибирске открылась продажа билетов на поезд Деда Мороза. Приобрести билет на это новогоднее путешествие можно было с 18 ноября. Однако на данный момент все билеты уже распроданы. Судя по сайту, цена за билет начиналась от 2450 рублей.

Согласно информации, представленной на официальном сайте, в программе мероприятия предусмотрены новогодние представления в передвижной резиденции Деда Мороза и спектакль кукольного театра.

Напомним, что поезд прибудет в областной центр 18 декабря, а затем продолжит свой путь в восточном направлении.

В 2024 году передвижной дом Деда Мороза отправится в очередное путешествие по России. 19 ноября волшебник отправится в путь по Байкало-Амурской магистрали. В его маршруте — Сибирь, Дальний Восток, Урал, северные регионы и остров Сахалин.

За время путешествия поезд проедет почти 30 тысяч километров и сделает остановки в 63 городах.

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Ранее редакция сообщала о том, что программу новогодних мероприятий анонсировал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.