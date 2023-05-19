В Новосибирске будут дисциплинировать водителей платным паркингом

― В наших планах расширять платное парковочное пространство, ― сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. ― Прежде всего, речь идёт о центральных частях города, о магистралях с тем, чтобы снизить поток автомобилей, которые оставляют вдоль улиц, на парковках, где положено и где не положено. Это дисциплинирует и приводит к результатам.

Напомним, что ранее стало известно о том, что на парковочном пространстве Красного проспекта время бесплатного паркинга сокращается с 30 до 15 минут. Как сообщали Infopro54 в пресс-службе мэрии, от Красного проспекта, 18 до Красного проспекта, 68 стоимость парковки составляла 100 рублей в час, от Красного проспекта, 77 до Красного проспекта, 159 — 50 руб в час. Эти тарифы были установлены в 2020 году и сейчас меняться не будут.

По мнению главы города, местные автовладельцы готовы к предстоящим изменениям.

― Сокращение (бесплатного парковочного времени) произошло небольшое, ― говорит Анатолий Локоть. ― Там, где было полчаса, стало 15 минут. В распорядительных документах эти платные парковки вводились для регулирования количества транспорта в центре. Не для решения финансовых проблем, а для регулирования потока автомобилей. Тем не менее, практически два года было отдано на то, чтобы адаптироваться тем, кто пользуется автостоянками. Возможно, они не сразу поняли, как рассчитаться. Сейчас, мне кажется, за два года все уже адаптировались, и таких проблем не существует.

В то же время, как отмечали эксперты, пока ситуация с организацией парковки на территории города далека от идеальной.

Ранее редакция сообщала, как местных автомобилистов на парковке потеснили гости из Беларуси.