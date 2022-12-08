Три новые поликлиники в Новосибирске построены в среднем на 50%

По данным пресс-службы ГК «ВИС», строительство поликлиник №№ 2, 27 и 7 находится на уровне готовности 48, 49 и 53 % соответственно.

Больше всех к завершению строительства приблизилась поликлиника № 7 на ул. Пролетарской в Октябрьском районе. Там монтаж окон на всех этажах и кладка стен и перегородок на первых этажах практически завершены, на 100 % смонтированы внутриплощадочные тепловые сети, на 88 % выполнено устройство кровли.

Также полным ходом идет установка системы отопления, сети электро- и водоснабжения.

В этом же районе, на ул. Татьяны Снежиной, строится поликлиника № 2. В настоящее время на всех четырёх этажах подходит к концу кладка перегородок из кирпича и стен из газобетонных блоков, на 1 и 2 этажах штукатурят внутренние поверхности.

В здании поликлиники № 27, расположенном в Заельцовском районе на ул. Ереванской, также ведутся работы по устройству стен и перегородок, монтажу окон на шести этажах, а кровля готова на 72 %.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что строительные работы кипят и на площадках остальных четырёх поликлиник. Их возведение началось в конце лета, напомнили в ГК «ВИС».

На площадке поликлиники № 13 на ул. Краснодарской залита фундаментная плита, идёт устройство железобетонных стен. На ул. Степной, где расположена поликлиника № 18, выполнены статические испытания 583 свай и полностью завершено их погружение. На площадке поликлиники № 22 также состоялись испытания свай, устроено более 50 %. Работы по выносу инженерных сетей производятся на участке строительства поликлиники № 16. Здесь также переустроена кабельная линия и выполнена планировка территории.

Отмечается, что современные медцентры строятся по индивидуальным проектам и не будут похожи как по конфигурации зданий, так и по внутренней отделке. Всего более 320 000 новосибирцев смогут проходить диагностику и получать медицинскую помощь в новых поликлиниках.

Профильную медицинскую эксплуатацию поликлиник будут осуществлять госучреждения здравоохранения бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС), уточнили в пресс-службе компании.

Фото пресс-службы ГК «ВИС»