Проезд во всём общественном транспорте Новосибирска подорожает до 30 рублей

С 23 декабря проезд во всех видах городского муниципального общественного транспорта будет стоить 30 рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

— Решение об изменении стоимости проезда, принято после завершения экономической экспертизы обосновывающих документов, представленных перевозчиками. Для расчета тарифов были изучены документы следующих перевозчиков: МКП «ГЭТ», МКП «НГТ», ООО «Регион-автоцентр», — говорится в сообщении.

При этом департамент учитывал только документально подтверждённые и экономически обоснованные расходы перевозчиков, необходимые для оказания услуги надлежащего качества. Проведено заседание комиссии по установлению регулируемых тарифов и принято решение об установлении единого тарифа на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города Новосибирска в размере 30 рублей. Тариф является предельным максимальным и применяется всеми предприятиями независимо от их организационно-правовых форм, а также предпринимателями, занимающимися регулярными перевозками по регулируемым тарифам в границах города Новосибирска.

В то же время, как отмечают в руководстве муниципалитета, последнее слово — за департаментом по тарифам Новосибирской области.

Напомним, что ранее речь шла о повышении стоимости проезда в Новосибирском метрополитене до 30 руб., при том, что руководство предприятия предлагало ещё более высокую планку — в 35 руб. По мнению директора предприятия Аркадия Чмыхайло, это позволило бы «отбить» затраты метрополитена, связанные с расходами на эергоресурсы и ремонт подвижного состава.

В настоящее время стоимость проезда в троллейбусе и трамвае составляет 25 руб., автобусе — 26 руб.. Это, как отмечают в мэрии Новосибирска, ниже, чем в других регионах: в Красноярске (28 и 32 рубля соответственно), в Омске и Кемерове (30 рублей), в Тюмени (29 рублей), в Барнауле (28 рублей).

— Необходимость пересмотра тарифов в Новосибирске обусловлена большим ростом затрат по основным статьям, составляющим себестоимость проезда на общественном транспорте: горюче-смазочные материалы, электроэнергия, оплата труда, капитальный и текущий ремонт, — сообщают в мэрии.

Ранее редакция озвучивала инициативу депутатов горсовета об увеличении тарифов на водоснабжение.