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Прокуратура потребовала снести снегоплавильную станцию в Новосибирске

  • 07/12/2022, 22:18
Автор:
снегоплавильная станция
Несмотря на то, что она не работает уже несколько лет.

В мэрию Новосибирска поступило предписания прокуратуры по поводу двух снегоплавильных станций, одна из которых на ул. Федосеева в Октябрьском районе не действует. Об накануне этом в ходе заседания комиссии горсовета по контролю за работой органов исполнительной власти сообщил начальник департамента земельных и имущественных отношений Георгий Жигульский.

Года два назад наша доля в станции была выкуплена концессионером, поясняет руководитель департамента. Станция не эксплуатируется из-за запрета суда. Из оборота, как снегоплавильная станция, она выведена. Участок под ней сейчас находится в аренде собственника снегоплавильной станции. Сегодня на рассмотрении у мэра представление прокурора по поводу двух снегоплавилок. О её дальнейшей судьбе мне сказать сложно.

Как поясняют в прокуратуре Новосибирской области, представление мэру прокурор города Роман Сивак внёс с целью недопущения возможного возобновления деятельности станции. С этой же целью прокуратура потребовала снести объект.

В этом же представлении указано на неэффективность принимаемых мэрией мер по взысканию имеющейся задолженности по договорам аренды земельных участков перед мэрией, сообщают в ведомстве. Представление рассмотрено с личным участием прокурора города, требования удовлетворены.

Как напоминают историю вопроса в городской контрольно-счётной палате, в  2012 году мэрия приобрела в собственность долю станции за 31,8 млн руб. Оставшуюся долю приобрело ООО «Стройсервис». В 2014 – 2017 годах со «Стройсервиса» взыскано 4,7 руб в качестве компенсации за пользование имуществом. В 2021 году «Стройсервис» признан банкротом в связи с просроченной задолженностью, появившейся из-за запрета на эксплуатацию объекта в пределах санитарно-защитной зоны жилого дома, разрешение на строительство которого было выдано в 2014 году. Доля собственности мэрии была реализована «Стройсервису» за 5,1 млн руб. в соответствии с результатами независимой оценки.

То есть, вложения мэрии в строительство снегоплавильной станции и полученные доходы за весь период нахождения объекта в составе муниципальной казны сформировали расчётный убыток в размере 21,8 млн руб, говорит аудитор КСП Ивина Нетисова.

 

Ранее редакция сообщала о сносе по решению суда заведения общепита на территории одного из бердских санаториев.

Фото редакции

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : снегоплавильная станция прокуратура


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