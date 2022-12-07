Прокуратура потребовала снести снегоплавильную станцию в Новосибирске

В мэрию Новосибирска поступило предписания прокуратуры по поводу двух снегоплавильных станций, одна из которых — на ул. Федосеева в Октябрьском районе — не действует. Об накануне этом в ходе заседания комиссии горсовета по контролю за работой органов исполнительной власти сообщил начальник департамента земельных и имущественных отношений Георгий Жигульский.

— Года два назад наша доля в станции была выкуплена концессионером, — поясняет руководитель департамента. — Станция не эксплуатируется из-за запрета суда. Из оборота, как снегоплавильная станция, она выведена. Участок под ней сейчас находится в аренде собственника снегоплавильной станции. Сегодня на рассмотрении у мэра представление прокурора по поводу двух снегоплавилок. О её дальнейшей судьбе мне сказать сложно.

Как поясняют в прокуратуре Новосибирской области, представление мэру прокурор города Роман Сивак внёс с целью недопущения возможного возобновления деятельности станции. С этой же целью прокуратура потребовала снести объект.

— В этом же представлении указано на неэффективность принимаемых мэрией мер по взысканию имеющейся задолженности по договорам аренды земельных участков перед мэрией, — сообщают в ведомстве. — Представление рассмотрено с личным участием прокурора города, требования удовлетворены.

Как напоминают историю вопроса в городской контрольно-счётной палате, в 2012 году мэрия приобрела в собственность долю станции за 31,8 млн руб. Оставшуюся долю приобрело ООО «Стройсервис». В 2014 – 2017 годах со «Стройсервиса» взыскано 4,7 руб в качестве компенсации за пользование имуществом. В 2021 году «Стройсервис» признан банкротом в связи с просроченной задолженностью, появившейся из-за запрета на эксплуатацию объекта в пределах санитарно-защитной зоны жилого дома, разрешение на строительство которого было выдано в 2014 году. Доля собственности мэрии была реализована «Стройсервису» за 5,1 млн руб. в соответствии с результатами независимой оценки.

— То есть, вложения мэрии в строительство снегоплавильной станции и полученные доходы за весь период нахождения объекта в составе муниципальной казны сформировали расчётный убыток в размере 21,8 млн руб, — говорит аудитор КСП Ивина Нетисова.

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