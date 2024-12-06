Ограничитель для фур демонтировали в новосибирском жилмассиве «Хилокский»

Сломанная рамка-ограничитель для фур исчезла с улицы Малыгина в Новосибирске.
— Кажется короткая, печальная история ограничителя для фур на Малыгина, подошла к концу. Ограничитель демонтировали и увезли в неизвестном направлении и без объяснения причин, — говорится в сообщении «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!».
В комментариях отписалась Администрация Ленинского района города и сообщила, что вопрос об установке нового ограничителя взамен сломанного будет рассмотрен в 2025 году.
Стоит отметить, что ограничитель для большегрузного транспорта появился на улице Малыгина этим летом, когда на дороге был уложен новый асфальт. Однако фуры неоднократно его сносили.
В ноябре конструкция была установлены вновь, и мэр Новосибирска потребовал разместить на этом участке дороги камеру фотовидеофиксации. Но водители грузовиков стали объезжать преграды через кладбище.
В ответ на многочисленные обращения граждан муниципалитет принял решение ограничить сквозное движение фур через общественное кладбище «Клещихинское». На дороге установили бетонные блоки и шлагбаум.
Ранее редакция сообщала о том, что ограничитель для фур вновь снесли в новосибирском жилмассиве «Хилокский». Водитель не увидел знак ограничения по высоте.
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