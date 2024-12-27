Один долгострой официально остался в Новосибирской области к концу 2024 год

В 2024 году прокуратура Новосибирской области завершила работу по защите прав обманутых дольщиков, заявили в ведомстве.

На начало года в регионе насчитывалось 12 проблемных объектов. К концу года сданы 11 домов, права более 1,8 тысячи граждан, которые длительное время не могли получить свои квартиры из-за недобросовестных застройщиков, защищены.

Сейчас на карте долгостроев Новосибирска осталось только одно «больное» место. Дом расположен по адресу: улица Дуси Ковальчук, 378/1, д. 2. На объекте строительство также возобновилось после вмешательства надзорного ведомства.

Заместитель прокурора области Александр Рудь вместе с представителями органов власти посетил площадку, чтобы лично проконтролировать завершение работ. В рамках визита он провёл приём обманутых дольщиков и дал ряд поручений, выполнение которых будет находиться на контроле прокуратуры.

Процесс завершения строительства проблемного объекта и восстановления прав 230 обманутых дольщиков по-прежнему находится под пристальным вниманием органов прокуратуры. В Минстрое региона сообщили, что дом планируется сдать во второй половине 2025 года.

Впрочем, судя по обращениям новосибирцев в СМИ и к властным структурам, проблему долгостроев в регионе вряд ли можно назвать решенной. Покупатели квартир в ЖК «Покровский», который также расположен на Дуси Ковальчук, бьются за достройку своего дома и не хотят переезжать на окраины. Следователи рассматривают уголовное дело по факту мошенничества, связанного со строительством этого дома.

В середине декабря больше полусотни дольщиков долгостроя на Тополевой вышли на пикет и записали обращение к Владимиру Путину.

Но в официальной статистике эти долгострои не учитываются.

Ранее редакция сообщала о том, что самый старый долгострой Новосибирска на площади Маркса запустят в мае 2025 года. Гостиницу «Турист» подключили к теплу.