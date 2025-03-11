Минздрав Новосибирской области хочет взыскать за ГЧП-поликлинику еще 36 млн

Минздрав Новосибирской области подал в Арбитражный суд очередной иск к ООО «Седьмая концессионная компания» («дочка» ООО Группы «Вис»), которая ведет строительство семи поликлиник в рамках государственно-частного партнёрства. Согласно документам, министерство хочет взыскать 36,6 млн рублей. Заявление пока не принято к производству.

Стоит отметить, что это уже не первый иск Министерства здравоохранения региона, который выступает заказчиком строительства. В мае 2024 года оно выиграло суд о взыскании неустойки в размере 86,2 млн рублей за срыв сроков строительства поликлиники №2 в Октябрьском районе Новосибирска. Суд не принял во внимание доводы компании о задержке и поддержал позицию министерства.

На данный момент завершены работы по строительству поликлиник № 2 и № 7. Они получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Поликлинику № 27 планировали сдать до конца 2024 года. Ввод в эксплуатацию четырёх других поликлиник намечен на 2025 год, сообщали в Группе.

С лета 2024 года правительство области поднимает вопрос о расторжении соглашения на строительство поликлиник.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «Седьмая концессионная компания» образовано 3 ноября 2017 года в Новосибирске. Уставной капитал — 30 тысяч рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД — Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Учредителями является ООО «Вис Социальная Инфраструктура». Конечными владельцами— АО Группа «Вис» (примерно 99%) и Игорь Снегуров (около 1%). Чистая прибыль на конец 2023 года составила 10,9 млн рублей. За последние три года в арбитражном суде рассматривалось 13 дел, по которым компания являлась ответчиком. Исковые требования — 206 млн рублей, в том числе от Минздрава на сумму 152 млн рублей (5 исков).

Ранее редакция сообщала, что на стройплощадке ГЧП-поликлиники в Новосибирске обнаружили нехватку рабочих. Строительная готовность медучреждения в Кировском районе составляет 40%.