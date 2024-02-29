Девушку с полными тромбов легкими спасли врачи в Новосибирске

24-летняя студентка из Иркутска мечтала родить здорового малыша, но все попытки выносить беременность терпели фиаско. Причиной тому стала генетическая мутация, вызывающая склонность к тромбообразованию. Врачи сообщили сибирячке, что заболевание доставит ей не только проблемы с деторождением, но и может привести к тромбозу легочных сосудов и инсульту.

В 2021 году Алена переболела коронавирусом, последствия были неутешительные — 10% легких молодой девушки были поражены. После этого она стала частым пациентом больниц, где ей ставили различные диагнозы — от пневмонии до туберкулеза.

— В 2023 году я вновь оказалась в больнице, где мне поставили диагноз «хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия». Мои документы отправили по каналам телемедицины в Центр Мешалкина и вскоре я уже знала дату моей госпитализации, — поделилась иркутянка.

Врачи Центра имеют колоссальный опыт в успешных операциях с такими патологиями. Ежегодно здесь проводят 30-40 открытых операций таким пациентам, как Алёна.

— Это длительное оперативное вмешательство с искусственным кровообращением, продолжающееся около 8 часов, в процессе которого удаляются слепки тромботических масс, заполнившие сосуды легких, — рассказали в НМИЦ им. Мешалкина.

Операция по избавлению легких пациентки от тромбов прошла успешно. Однако Алёне предстоит в течение всей жизни принимать препараты, уменьшающие склонность к тромбообразованию. Через несколько лет она вполне может реализовать свою мечту о материнстве.

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