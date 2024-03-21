Добрые пассажиры троллейбуса сдали водителя в ГИБДД Новосибирска

Водителя троллейбуса №10 привлекут к ответственности за использование мобильного телефона во время работы.

Ранее в телеграм-канале ACT-54 было опубликовано видео, на котором водитель троллейбуса мониторит социальные сети во время движения. Женщина виртуозно успевает рулить, следить за дорожной обстановкой и экраном своего гаджета. Восхищенные пассажиры пожаловались на сибирячку в ГИБДД. Инспекторы провели проверку и пришли к выводу, что делать так незаконно.

― Сотрудниками Госавтоинспекции водитель маршрутного транспортного средства привлечен к административной ответственности по статье 12.36.1 КоАП РФ, ― прокомментировали в ГИБДД региона.

Ранее редакция сообщала о том, что толпа мигрантов окружила девушку-водителя в Новосибирске.