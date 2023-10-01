Три вагона сошли с рельсов в Новосибирске

В Новосибирской области транспортная прокуратура проверяет обстоятельства схода вагонов. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
— Сегодня около 11 часов местного времени при проведении маневровых работ на станции Инская Западно-Сибирской железной дороги в Первомайском районе Новосибирска произошел сход 3 порожних вагонов без их опрокидывания, — отметили в сообщении.
Причины и обстоятельства события устанавливаются. Задержек в движении поездов не допущено.
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Фото: Freepik — aleksandarlittlewolf
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