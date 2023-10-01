На Северо-Чемском жилмассиве Новосибирска сгорел автомобиль (видео)

На Северо-Чемском жилмассиве Новосибирска сгорел автомобиль — микроавтобус. Об этом сообщают читатели Infopro54.

Автомобиль загорелся около магазина Пятерочка. Что стало причиной возгорания и есть ли пострадавшие не известно. В результате пожара машина выгорела полностью от нее остался закопченный металлический остов.

Напомним, что в Новосибирске водитель мусоровоза заметил дым в кузове машины и экстренно освободил его от тлеющих отходов. Первым сообщение водителя в чате было: «Я горю». Причиной задымления стал аккумулятор от ноутбука, который кто-то выбросил вместе с общим потоком ТКО в обычный пластиковый контейнер.

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